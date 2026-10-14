Los aplazamientos siguen afectando a los eventos deportivos en el Reino de Arabia Saudí, a raíz de los acontecimientos que vive el país en las últimas horas.

El consejero Turki Al Sheikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento del Reino de Arabia Saudí, anunció el aplazamiento del torneo de tenis "Six Kings Slam", que iba a reunir a las grandes estrellas mundiales de la disciplina.

El torneo estaba previsto que se celebrara en Arabia Saudí entre el 21 y el 24 de octubre, pero el comunicado emitido por la Temporada de Riad anunció que se disputará del 27 al 30 de diciembre próximo.

El comunicado señaló: "La Temporada de Riad anuncia el aplazamiento de la tercera edición del torneo mundial de tenis "Six Kings Slam", que estaba previsto celebrarse los días 21, 22 y 24 de octubre, al periodo comprendido entre el 27 y el 30 de diciembre próximo".

Y explicó que "esto se produce en el marco de la revisión continua de los preparativos relacionados con la celebración del torneo y de la coordinación con las partes implicadas, de modo que se garantice una experiencia deportiva a la altura de las expectativas de los aficionados y que refleje la categoría mundial del torneo".

Añadió: "Esta decisión responde al interés de la Temporada de Riad por ofrecer eventos deportivos conforme a los más altos estándares, y llega tras estudiar los desafíos organizativos y logísticos vinculados a la celebración del torneo, así como su posible repercusión en la calidad de la experiencia ofrecida al público".

Y concluyó: "La Temporada de Riad expresa su agradecimiento a todos los jugadores y socios, y a los aficionados al tenis dentro y fuera del Reino, por su interés constante, y reafirma su compromiso de ofrecer experiencias deportivas de nivel mundial que satisfagan las expectativas del público, así como de continuar con los preparativos para acoger el torneo en su nueva fecha, garantizando que la experiencia esperada se presente de la forma deseada".

Sin embargo, el diario catalán "Mundo Deportivo" reveló una nueva complicación que podría afrontar la nueva fecha del torneo, ya que coincide con la preparación de los jugadores para participar en el Abierto de Australia de tenis.

Este aplazamiento podría llevar a que algunos jugadores declinen participar en el torneo en su nueva fecha, sobre todo porque se celebrará únicamente dos semanas antes del inicio del Abierto de Australia.

Cabe recordar que algunos aplazamientos han afectado también al fútbol por los acontecimientos actuales, el más destacado el clásico entre Al Ahli y Al Nassr, que iba a disputarse mañana jueves y que ha sido aplazado hasta el próximo mes de marzo.