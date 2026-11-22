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Carlos Espí se ha consolidado como una de las bazas ofensivas más influyentes del Real Madrid esta temporada, tras seguir aprovechando los minutos que recibe desde el banquillo y demostrar su capacidad para marcar la diferencia en los momentos decisivos, algo que volvió a quedar patente en el duelo ante el Celta de Vigo en LaLiga

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El joven delantero firmó un gol que le dio al conjunto blanco tres puntos de oro, tras guiarlo a la victoria por 2-1 ante el Celta de Vigo en la decimotercera jornada del campeonato, el sábado por la noche. Así completó la remontada del equipo local, que sumó su noveno triunfo consecutivo y mantiene su pleno en los partidos disputados en el Santiago Bernabéu esta temporada.

Tras el encuentro, Espí habló de sus sensaciones después de marcar: «Se me pone la piel de gallina, es difícil explicar cuánto me quiere la afición. Daré lo máximo por toda la afición del Real Madrid y por este club». El tanto ante el Celta de Vigo fue el primero de Espí con la camiseta del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, después de haber marcado tres goles lejos de su estadio.

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El delantero, de 21 años, describió ese momento como la realización de un sueño largamente esperado: «Es un día con el que he soñado mucho. Teníamos muchas ganas de volver aquí y jugar ante toda la afición del Real Madrid. Es un día con el que siempre había soñado y estoy muy feliz». Espí también subrayó su empeño en aprovechar las oportunidades que le brinda el cuerpo técnico, sin importar los minutos de los que disponga: «Intento hacer todo lo que me pide el entrenador. Daré lo máximo por este club y aprovecharé cada minuto que me dé. Y si puedo ayudar al equipo, mucho mejor».

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El joven atacante también se refirió a la dificultad del duelo ante el Celta de Vigo: «Fue un partido difícil, pero logramos sacarlo adelante. Esto no se detiene aquí, tenemos otra batalla en la Liga de Campeones. Quedan dos días para preparar el partido e iremos a por la victoria».

Espí puso además de relieve la importancia del trabajo colectivo dentro del equipo y recalcó que todos los jugadores comparten la responsabilidad de conseguir los resultados, ya sea como titulares o saliendo desde el banquillo.

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Y añadió: «Nuestro objetivo es estar todos juntos. Somos 23 o 24 jugadores y todos debemos remar en la misma dirección, y eso es lo que ha pasado hoy. Los que salimos desde el banquillo entramos muy concentrados para conseguir la victoria, y lo logramos».

El delantero del Real Madrid dedicó un elogio especial a la afición, cuyo apoyo ayudó a empujar al equipo hacia el triunfo: «La afición es increíble, nos apoya desde el primer minuto y hoy nos ha empujado con fuerza hacia la victoria. Nuestro estadio tiene que ser un fortín inexpugnable y no podemos permitirnos dejar escapar puntos aquí».

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Espí elevó su cuenta a 4 goles en todas las competiciones, conseguidos con solo seis disparos a puerta. Según la web de la emisora Cadena SER, el joven delantero encabeza la lista de jugadores con más goles saliendo desde el banquillo en las cinco grandes ligas europeas esta temporada, por delante de todos sus rivales en este apartado, lo que confirma su extraordinaria capacidad para aprovechar las escasas oportunidades de las que dispone.

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