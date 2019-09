Del ataque al retroceso: D'Onofrio le pidió disculpas a Alfaro

Unos días después de criticar el planteo de Boca en el clásico de la Superliga, el presidente de River desactivó la polémica con el entrenador.

Rodolfo D'Onofrio había salido con los tapones de punta el último lunes, a la hora de analizar el planteo táctico empleado por Boca en el Superclásico de la Superliga, al afirmar que su rival "hacía lento el juego" y que no imaginaba a River jugando de esa manera en ninguna cancha. Pero 72 horas después, entendió que la previa del duelo copero necesita calma y no un clima bélico.

En la previa de la Cena Anual Solidaria de la Fundación , el presidente asumió que "me equivoqué, tanto al técnico de Boca como a cualquiera, digo que me equivoqué. Es de caballero decirlo. No tengo por qué estar declarando eso", para argumentar que "siempre me manejo como presidente, jamás me pongo a hablar del planteo, me arrepentí el mismo día y no tengo por qué hablar de eso".

Las palabras del mandatario riverplatense llegan después de los graves hechos ocurridos con la detención de más de 50 barras en la previa del partido contra , con una violenta represión policial: "les quiero decir a todos los que sufrieron y no tuvieron nada que ver, es que de acuerdo con los videos que vi me pareció que se han excedido. No me voy a adelantar, hay que esperar los informes, pero por lo que vi son personas que iban al estadio como cualquiera de nosotros", aunque dejó claro que "no se puede ir armado a la cancha, en eso estuvo bien el accionar de la policía".