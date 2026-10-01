El célebre caso Negreira, que persigue al Barcelona desde hace años, ha entrado en un punto de inflexión decisivo y definitivo, después de que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) anunciara su regreso a la primera línea de la confrontación, armada con un voluminoso informe de su eterno rival, el Real Madrid, en una secuencia cronológica acelerada que concluye con la investigación a finales de 2026 y arranca con el juicio en 2027.

La UEFA confirmó, en un comunicado oficial, que había recibido «una enorme cantidad de documentos» del Real Madrid relacionados con los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española, un asunto que ha pasado a conocerse mediáticamente como el «caso Negreira».

Para entender el panorama actual, es imprescindible remontarse a la secuencia cronológica de las medidas adoptadas por el organismo continental, además de los nuevos pasos previstos para el próximo periodo, según el diario español «Marca».

Primera parada: apertura de la investigación y posterior congelación

Todo comenzó cuando los inspectores de ética y disciplina de la UEFA detectaron indicios de una posible vulneración del marco legal del organismo a causa de dichos pagos, lo que les llevó a decidir la apertura de una investigación oficial.

Sin embargo, el organismo decidió enseguida suspender temporalmente su investigación, a la espera de lo que arrojaran los procedimientos penales en curso en los tribunales españoles.









Segunda parada: el movimiento silencioso del Madrid

Durante el periodo de congelación del expediente de la UEFA, el Real Madrid se movió con discreción y elaboró, hace unos meses, un informe detallado y exhaustivo que recoge por completo el expediente del caso.

A través de él, el club blanco buscó garantizar que el Barcelona rindiera cuentas a nivel internacional, tras percibir que no se lograban avances concretos en el ámbito nacional.

Este movimiento coincidió con una reconciliación histórica entre el Real Madrid y la UEFA, y con su acercamiento a un acuerdo similar con la Asociación de Clubes Europeos (EFC), ya que el club insistió en todas las conversaciones en la necesidad de sancionar al Barcelona para preservar la credibilidad del fútbol.

Tercera parada: la UEFA rompe el silencio

Y aquí llega el actual punto de inflexión, cuando la UEFA confirmó oficialmente la recepción de los documentos del Real Madrid relativos al célebre caso en el que se acusa al Barcelona de pagar sumas de dinero al exresponsable del Comité de Árbitros.

En su comunicado señaló: «Los inspectores de ética y disciplina de la UEFA también han recibido estos documentos y los analizarán dentro de su revisión», lo que significa en la práctica la reactivación de la investigación europea congelada desde 2023.









Cuarta parada: el telón cae sobre la investigación

Los datos judiciales apuntan a que se espera que la investigación penal en España concluya a finales de 2026, después de que el juez responsable rechazara una petición presentada por el Real Madrid y respaldada por la Fiscalía para prorrogar la investigación otros seis meses, lo que significa que la cuenta atrás de la investigación ya ha comenzado de facto.

Quinta y última parada: la hora de la verdad y el juicio

Tras el cierre de la investigación, está previsto que los procedimientos del juicio comiencen en 2027. En esta fase, la decisión final estará en manos de la UEFA, que deberá, tras analizar los documentos del Madrid y escuchar los argumentos del Barcelona, valorar si existen fundamentos legales sólidos para imponer sanciones que podrían llegar hasta la exclusión europea, poniendo así fin al caso de corrupción arbitral más largo que ha sacudido al fútbol español.