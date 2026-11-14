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La maldición de los grandes partidos siguió persiguiendo a Messi en la Liga Roshn saudí, donde le afectará en el próximo encuentro contra el Al-Hilal, tal y como ocurrió ante el Al-Ittihad.

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El Al-Hilal visitará al Al-Ettifaq el próximo 28 de noviembre, en el estadio de este último en Dammam, en la decimotercera jornada de la Roshn Saudi League.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que el francés Ryan Mési, extremo del Al-Ettifaq, se perderá el partido, al no haberse recuperado de la intervención quirúrgica a la que se sometió en la rodilla durante el periodo pasado.

Mési está ausente del Al-Ettifaq desde el partido ante el Al-Khaleej, en la octava jornada de la Roshn Saudi League, el pasado 10 de octubre, debido a la lesión.

A causa de esa lesión, el jugador francés no pudo participar en 5 partidos anteriores de la Roshn Saudi League, el más destacado contra el Al-Ittihad en la décima jornada, antes de añadir a ellos el próximo encuentro ante el Al-Hilal.

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Puede que Mési no sea el único ausente del Al-Ettifaq, ya que el club trabaja a destajo para poner a punto a 3 jugadores de cara a la participación ante el Al-Hilal, dado que sufren una lesión en estos momentos: Khaled Al-Ghannam, el francés Moussa Dembélé y el sueco Jordan Larsson.

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Khaled Al-Ghannam sigue un programa de recuperación desde comienzos del mes en curso, después de sufrir una lesión en la mano, lesión que le impidió incorporarse a la concentración de la selección saudí en la capital catarí, Doha, durante el presente parón internacional.

Por su parte, tanto Dembélé como Larsson sufren una rotura de segundo grado en el isquiotibial, desde finales del pasado mes de octubre.

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El Al-Ettifaq disputa el partido ocupando el séptimo lugar en la tabla de la liga saudí con 19 puntos, cosechados a base de 5 victorias, 4 empates y 3 derrotas.

En cambio, el Al-Hilal se sienta en el trono de la Roshn Saudi League en la actualidad con 30 puntos, a dos puntos de ventaja sobre el Al-Qadsiah y el Al-Nassr.

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El propio Al-Hilal no se libra de las lesiones, ya que surgen dudas sobre la participación de su capitán Salem Al-Dawsari en el partido, a causa de la lesión que arrastra desde antes del inicio del presente parón internacional.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que "el Tornado" se someterá a una evaluación médica, hoy sábado, con el fin de conocer su situación de cara a participar en los entrenamientos colectivos.

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Al-Dawsari sufrió una lesión en la rodilla antes del presente parón internacional, lo que le impidió incorporarse a la concentración de la selección saudí en la capital catarí, Doha.

Asimismo, el cuerpo médico del Al-Hilal se ocupará del estado del lateral derecho Mohammed Mahzari, después de haber sido descartado de la concentración de la selección saudí en la capital catarí, Doha.

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La selección saudí anunció hoy, sábado, el regreso de Mahzari a la capital, Riad, tras sufrir una lesión en el isquiotibial, que le impedirá participar en el partido amistoso ante Uzbekistán, el próximo martes, en el estadio Khalifa bin Hamad de Doha.

En cuanto a la buena noticia para la afición del "Líder", esta fue el regreso del lateral derecho Hamad Al-Yami a los entrenamientos colectivos, tras haber estado ausente del equipo durante 9 meses debido a la lesión.

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Al-Yami sufrió una lesión en la rótula de la rodilla, durante el enfrentamiento ante el Al-Taawoun, el pasado 24 de febrero, en un partido aplazado de la décima jornada de la Roshn Saudi League, por lo que se sometió a una intervención quirúrgica en Finlandia, el pasado mes de marzo.

El periodista saudí Ahmed Al-Ajlan aclaró, en un tuit a través de su cuenta personal en la plataforma "X", que Al-Yami estará en los entrenamientos colectivos del equipo de la capital en cuanto regrese a ellos, con el fin de prepararse para participar en los partidos durante el próximo periodo, después de haber finalizado su programa de recuperación.