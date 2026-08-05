Del Al-Ahli saudí a la Premier League: Yaissle dirigirá oficialmente al Newcastle

El Newcastle United ha anunciado el nombramiento del alemán Matthias Jaissle como director técnico del primer equipo, en sustitución de Eddie Howe, con un contrato de cuatro años, dando así comienzo a una nueva era con las "Urracas".

El anuncio del fichaje de Jaissle por parte del Newcastle llegó a través de su página oficial, la tarde de este miércoles, minutos después de que el Al-Ahli saudí confirmara la dimisión del entrenador alemán.

Jaissle, de 38 años, llegó a la concentración del equipo, celebrada en la localidad española de La Manga, el pasado sábado, después de que el Newcastle alcanzara un acuerdo con el Al-Ahli saudí que contempla el pago de 9,5 millones de libras esterlinas a cambio de la rescisión de su contrato.

El entrenador alemán dijo, en sus primeras declaraciones tras el anuncio de su nombramiento: "Es un gran honor convertirme en el director técnico del Newcastle United. Es uno de los clubes más grandes de Europa, y posee una historia, una identidad y una afición excepcionales, y estoy deseando vivir esta experiencia de cerca".

Y añadió: "Cuando un club del tamaño del Newcastle se pone en contacto contigo, eres consciente de la magnitud de la oportunidad. La ambición del club, su visión de futuro y el proyecto en el que trabaja hicieron que mi decisión fuera fácil".

Jaissle aseguró que ha seguido la evolución del Newcastle durante los últimos años, señalando que el club cuenta con una visión clara y una dirección sólida, lo que le brinda una base ideal para construir y lograr más éxitos.

El nuevo entrenador comienza su labor en circunstancias difíciles, después de que el Newcastle aceptara vender a su capitán brasileño Bruno Guimarães al Arsenal por 75 millones de libras esterlinas, sumándose así a la lista de salidas de este verano, que incluye también a Anthony Gordon y Sandro Tonali.

En cambio, el Newcastle reforzó sus filas con varios jóvenes talentos durante el mercado de fichajes, destacando el portero checo Lukáš Horníček, procedente del Sporting de Braga, junto al portero francés Yoan Gauin y los jugadores Aladji Bamba, Sean Stour y Bazoumana Touré, en unas operaciones cuyo valor ascendió a cerca de 140 millones de libras esterlinas, bajo la supervisión del director deportivo Ross Wilson.

Jaissle explicó que su filosofía se basa en el trabajo en equipo, la disciplina, la presión alta y la búsqueda constante del progreso, subrayando su determinación de dar todo lo que tiene para lograr las aspiraciones del club y hacer felices a sus aficionados.

Por su parte, el director ejecutivo del club, David Hopkinson, expresó su confianza en el nuevo entrenador, afirmando que fue la opción más destacada tras un minucioso proceso de evaluación, por el exitoso historial que posee y por unas cualidades de liderazgo que encajan con el proyecto con el que el Newcastle busca convertirse en uno de los clubes más grandes del mundo de aquí a 2030.

Se espera que Jaissle dirija al equipo por primera vez en el partido amistoso ante el Valencia, antes de que el Newcastle inicie su andadura en la nueva temporada recibiendo al Liverpool el 23 de agosto.