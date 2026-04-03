Del aeropuerto al estadio... El Al-Ittihad de Yeda recupera a sus dos estrellas ante el Al-Hazm en el tiempo de descuento

El club Al-Ittihad de Yeda recuperó a sus dos estrellas en el último momento, antes de su esperado enfrentamiento contra Al-Hazm en la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El Al-Ittihad recibe a su rival, el Al-Hazm, este viernes en el estadio Prince Abdullah Al-Faisal, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

El diario saudí «Al-Riyadiah» informó de que el centrocampista brasileño Fabinho y el lateral albanés Mario Metaj, estrellas del Al-Ittihad, llegaron al aeropuerto de Jeddah en la madrugada de este viernes.

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Esto se produjo después de que ambos jugadores terminaran de participar con las selecciones de Brasil y Albania durante el último parón internacional, el pasado mes de marzo.

El periódico señaló que la decisión de que el dúo participe en el partido contra Al-Hazm, el mismo día de su llegada a Yeda, quedará en manos del portugués Sergio Conceição, entrenador del Al-Ittihad.

Fabinho y Mitai fueron los últimos jugadores del Al-Ittihad en llegar a Yeda tras el fin del parón internacional, después de que les precedieran ayer jueves el trío formado por el centrocampista argelino Houssem Aouar, el portero serbio Bredraj Rajković y el extremo portugués Roger Fernandes.

El Al-Ittihad ocupa el sexto puesto en la clasificación de la Liga Saudí con 42 puntos, a 25 puntos del Al-Nassr, líder de la tabla.