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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Del aeropuerto al estadio... El Al-Ittihad de Yeda recupera a sus dos estrellas ante el Al-Hazm en el tiempo de descuento

Al Ittihad vs Al Hazem
Al Ittihad
Al Hazem
1ª División
Fabinho
M. Mitaj
Arabia Saudí
Brasil
Albania

Los Tigres buscan remontar en la recta final de la temporada

El club Al-Ittihad de Yeda recuperó a sus dos estrellas en el último momento, antes de su esperado enfrentamiento contra Al-Hazm en la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El Al-Ittihad recibe a su rival, el Al-Hazm, este viernes en el estadio Prince Abdullah Al-Faisal, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

El diario saudí «Al-Riyadiah» informó de que el centrocampista brasileño Fabinho y el lateral albanés Mario Metaj, estrellas del Al-Ittihad, llegaron al aeropuerto de Jeddah en la madrugada de este viernes.

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Esto se produjo después de que ambos jugadores terminaran de participar con las selecciones de Brasil y Albania durante el último parón internacional, el pasado mes de marzo.

1ª División
Al Ittihad crest
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ITT
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1ª División
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Al-Fayha
ALF

El periódico señaló que la decisión de que el dúo participe en el partido contra Al-Hazm, el mismo día de su llegada a Yeda, quedará en manos del portugués Sergio Conceição, entrenador del Al-Ittihad.

Fabinho y Mitai fueron los últimos jugadores del Al-Ittihad en llegar a Yeda tras el fin del parón internacional, después de que les precedieran ayer jueves el trío formado por el centrocampista argelino Houssem Aouar, el portero serbio Bredraj Rajković y el extremo portugués Roger Fernandes.

El Al-Ittihad ocupa el sexto puesto en la clasificación de la Liga Saudí con 42 puntos, a 25 puntos del Al-Nassr, líder de la tabla.

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