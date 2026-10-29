Diversos informes de prensa han revelado los jugadores por los que votó el periodista saudí en sus elecciones para los ganadores del Balón de Oro al mejor jugador del mundo en 2026.

La revista francesa France Football celebró la gala de entrega de los premios Balón de Oro 2026 en la capital británica, Londres, en las primeras horas de la madrugada del pasado martes, en la que se coronó al delantero inglés Harry Kane.

La coronación del delantero del Bayern Múnich llegó tras obtener el mayor número de puntos, según la votación de 100 periodistas de todo el mundo, que representan a los 100 países mejor clasificados en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol, FIFA.

Entre esos periodistas destacó el nombre del periodista saudí Khaled Al-Arafa, quien votó para el premio por cuarto año consecutivo, según reveló el comunicador Mohammed Al-Khamis en el programa En 90, en los canales deportivos saudíes.

Al-Khamis dijo que Al-Arafa concedió su primer voto a Harry Kane para ganar el premio este año, mientras que el francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, quedó segundo, y el español Lamine Yamal, estrella del Barcelona, en tercer lugar.

Khaled Al-Arafa ignoró votar al marroquí Achraf Hakimi, campeón de la Liga de Campeones de Europa con el Paris Saint-Germain, pese a que fue el único árabe presente en la lista preliminar de candidatos a ganar el Balón de Oro.

El periodista saudí tampoco concedió su voto ni al senegalés Sadio Mané, estrella del Al-Nassr, ni al mexicano Julián Quiñones, delantero del Al-Qadisiyah, quienes representaron a la Roshn League en la lista inicial compuesta por 30 jugadores.

Cabe recordar que Hakimi terminó en el decimotercer puesto en la clasificación del Balón de Oro de 2026, mientras que Mané y Quiñones quedaron en las dos últimas posiciones, siendo la peor clasificación en la historia de la estrella senegalesa, que anteriormente había logrado el segundo puesto en 2022.