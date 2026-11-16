«Dejemos de decir que al fútbol italiano le falta talento»: Massimiliano Alvini, técnico del Frosinone, responde tras recibir la Panchina d'Argento

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Massimiliano Alvini, entrenador del Frosinone, pide que se deje de afirmar que al fútbol italiano le falta talento joven e insiste en que «en absoluto» es así. El ganador de la Panchina d'Argento 2025-26 ha dado oportunidades a jóvenes italianos durante el gran arranque de su equipo en la Serie A, pero insiste en que la permanencia sigue siendo su único objetivo para toda la temporada.

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Alvini recibe la Panchina d'Argento en Coverciano

Alvini fue nombrado el lunes ganador de la Panchina d'Argento 2025-26, el premio al mejor entrenador de la Serie B. El galardón reconoció su trabajo al llevar al Frosinone al ascenso directo la pasada temporada y poner fin a dos años en la segunda categoría. Cristian Chivu, del Inter, recibió el premio principal, la Panchina d'Oro, como mejor entrenador de la Serie A .

En Coverciano, durante un acto al que asistió Football Italia, Alvini declaró: «Es un bonito reconocimiento, sobre todo porque viene de mis colegas. Hemos tenido un comienzo inesperado, pero debe formar parte de un camino más largo. Esto es solo el principio y tenemos que seguir avanzando».

Alvini defiende el talento de los jóvenes italianos

Alvini ha recibido numerosos elogios por su disposición a confiar en jóvenes futbolistas italianos en el Frosinone esta temporada. Ha dado una oportunidad en la máxima categoría a promesas formadas en el país y está convencido de que hay muchas más por descubrir en toda Italia.

«Hay muchos con un futuro prometedor», afirmó. «La clave es que estos jóvenes tengan ganas de mejorar y trabajen duro día tras día. Eso es lo que tienen que hacer. Dejemos de decir que al fútbol italiano le falta talento: en absoluto es así».

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La permanencia sigue siendo el único objetivo del Frosinone

El Frosinone ha firmado un regreso espectacular a la Serie A. Ocupa la sexta posición, por delante de la Juventus y a solo cuatro puntos de los puestos de Champions League, pero Alvini no quiere que nadie se deje llevar por el entusiasmo.

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«A estas alturas, pensar en algo que no sea evitar el descenso sería un error. Nuestro principal objetivo es la permanencia», afirmó. «Una vez que lo consigamos, podremos empezar a construir una base más sólida y aspirar a cosas mayores, pero ahora mismo hablar de algo que no sea mantenernos en la categoría es contraproducente».

El Frosinone afronta la prueba del Milan en San Siro

Tras el parón internacional, al Frosinone le espera una difícil visita al Milan en San Siro.

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«Tenemos que hacer nuestro juego, sin faltar al respeto al rival, e intentar llevar la iniciativa», dijo Alvini. «Sabemos que nos enfrentaremos a un equipo fuerte, con jugadores de gran calidad, pero siempre hay que esforzarse por plasmar la propia filosofía sobre el terreno de juego».