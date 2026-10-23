El comentarista neerlandés lanzó el pasado agosto críticas durísimas en la cadena NOS contra el fichaje veraniego de 30 años del club de Ámsterdam. «También tengo que decir que me irritaba la gente que estaba totalmente entusiasmada con el traspaso», afirmó el exmediapunta del Hamburgo SV sobre Brandt, exjugador del Dortmund.

A ojos de van der Vaart, el atacante ya no había estado últimamente en el BVB al nivel de años anteriores. Además de opinar que Brandt debía alegrarse de que le permitieran vestir la camiseta del Ajax de Ámsterdam, van der Vaart criticó duramente al centrocampista y dijo que era «un poco un futbolista que solo rinde cuando las cosas van bien».

Pero las actuaciones de Brandt en Países Bajos hicieron cambiar de opinión al actual comentarista. La semana pasada, durante la inauguración de un campo de césped artificial en Hamburgo, van der Vaart dio un giro a su postura y dijo: «Es buenísimo. Es el mejor jugador del Ajax».

Para el propio Brandt, estos cambios en la percepción mediática no resultan especialmente sorprendentes. Preguntado por ese repentino reconocimiento, reaccionó con calma en el pódcast «Spielmacher». «Todo cambia siempre muy, muy rápido. Es la primera vez que oigo esa frase», dijo sobre los elogios de van der Vaart.

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Julian Brandt en el Ajax de Ámsterdam: ocho goles en 15 partidos

Las críticas públicas y los constantes juicios de los expertos acompañan la carrera de Brandt desde hace muchos años, y sus actuaciones han dividido a menudo las opiniones. Por eso, está acostumbrado a lidiar con ello. «La última vez, cuando hizo otras declaraciones, también me preguntaron mucho por el tema. No sé, yo siempre pienso: “Dejadme en paz con estas tonterías”», dijo Brandt.

Aun así, Brandt recibió de buen grado que el exjugador del Hamburgo SV rectificara su postura. Pese a la distancia que mantiene respecto a este tipo de valoraciones externas, explicó entre sonrisas: «Eso es bueno para mí».

Brandt, que firmó con el Ajax hasta 2029, ha disputado hasta ahora 15 partidos con el club de Ámsterdam. Ha marcado ocho goles, aunque todavía no ha dado ninguna asistencia.