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imago-sport-1084568957.jpgAnadolu Agency
Abdelmawgood Samir
Traducido por

"Dejadme a Salah": un defensa del Besiktas lanza un desafío incendiario antes del Trabzonspor

Trabzonspor vs Besiktas
Trabzonspor
Besiktas
Superlig
M. Salah
Turquía
Egipto

El faraón frente a un solo hombre

El turco Emirhan Topçu, defensa del Beşiktaş, elevó el nivel del desafío antes del esperado duelo frente al Trabzonspor, luego de comprometerse a encargarse personalmente de marcar al egipcio Mohamed Salah, en unas declaraciones que reflejan la magnitud de la apuesta por neutralizar el peligro del delantero del equipo rival.

El Trabzonspor recibe al Beşiktaş en la tarde de hoy, en el marco de los partidos de la octava jornada de la Superliga turca, en un enfrentamiento directo entre dos equipos a los que separan solo dos puntos en la tabla de clasificación, lo que otorga al choque una importancia doble en la lucha por los primeros puestos.

El Trabzonspor ocupa el quinto lugar con 13 puntos, mientras que el Beşiktaş se sitúa en el cuarto puesto con 15 puntos. Los locales esperan aprovechar el apoyo de su afición para lograr la victoria, mientras que los visitantes buscan ampliar la diferencia con su rival y avanzar en la tabla de la competición.

Según el diario turco "Sabah", Topçu mostró confianza en su capacidad para reducir el peligro de Mohamed Salah, que ofrece unos niveles destacados con la camiseta del Trabzonspor, tras haber marcado 7 goles y dado 3 asistencias en los primeros 7 partidos que ha disputado esta temporada en las distintas competiciones.

El diario recogió las palabras del defensa del Beşiktaş a sus compañeros antes de la cumbre: "Dejadme a mí a Mohamed Salah".

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