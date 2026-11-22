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El entrenador del Como, Cesc Fabregas, ha pedido a la selección argentina que retire el emblemático dorsal 10 de Lionel Messi para proteger a Nico Paz de expectativas injustas. El técnico español cree que el joven centrocampista necesita espacio para desarrollarse sin la enorme presión de seguir los pasos de quien, para muchos, es el mejor jugador de la historia.

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Proteger a la próxima generación

La progresión de Paz ha abierto un importante debate sobre el futuro de la célebre camiseta con el número 10 de Argentina . Ante la futura retirada de Messi de la selección, muchos han señalado a la joven promesa del Como como su sucesor natural . Sin embargo, Fabregas se ha mostrado firmemente contrario a esa idea y sostiene que el dorsal debería retirarse definitivamente por respeto a Messi y para proteger el bienestar mental de su joven pupilo. Cree que imponer una carga histórica semejante a un futbolista en formación podría perjudicar su desarrollo a largo plazo.

Fabregas quiere evitar que la atención mediática resulte excesiva para el jugador de 20 años, que ha destacado en la Serie A desde su llegada procedente del Real Madrid. Sus palabras reflejan el deseo de evitar la etiqueta de «nuevo Messi», que ha lastrado a muchos jóvenes talentos en el pasado. «Dejadle en paz. El número 10 es para Messi y punto; hay que retirarlo», afirmó tajantemente el excentrocampista del Arsenal y del Barcelona, según recoge TUTTOmercatoWEB.

Gestionar el cansancio tras los compromisos internacionales

Más allá de la carga simbólica de la camiseta, Fabregas también abordó el desgaste físico que los compromisos internacionales suponen para su plantilla. Señaló que, aunque representar al propio país es un paso importante en la carrera de un futbolista, hay que gestionar con cuidado su regreso al club. El entrenador del Como recordó las dificultades físicas de Paz tras su primera convocatoria con Argentina: se le vio fatigado en un partido de liga posterior contra el Parma.

«Sí, les viene bien ir. Lucas [Da Cunha] no es tan joven, tiene 25 años, pero ha despuntado muy rápido. Al principio cuesta un poco. Recuerdo la primera vez de Nico con la selección: volvió y contra el Parma estaba muerto, caminaba por el campo aunque había marcado. Se veía que no era él mismo. Ahora se gestionan mejor», dijo Fabregas.

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La incorporación de las nuevas figuras

El entrenador también habló de la progresión de Da Cunha y de la carga de trabajo de otros integrantes de la plantilla, como Perrone. El rápido ascenso de Da Cunha ha sorprendido incluso a su técnico, y el jugador ha recibido recientemente elogios de leyendas francesas. Fabregas afronta el reto de gestionar el regreso de futbolistas desde distintos lugares del mundo, cada uno con un estado de forma diferente y con las emociones que les han dejado sus experiencias internacionales.

«No esperaba que Lucas jugara tanto. Para él, todo es nuevo. Que Zidane diga eso de ti, eres el número 6 de Francia. Ahora, por suerte, jugaste el domingo y pudiste descansar. Perrone dio 2 asistencias, jugó 90 minutos por primera vez y vuelve: es la primera vez. Son situaciones que debemos gestionar y conocer», añadió el técnico.

El futuro del Como

Mientras el Como se prepara para sus próximos retos en la Serie A, la prioridad sigue siendo dar continuidad al desarrollo del núcleo de jóvenes jugadores de la plantilla. El club ha invertido mucho en talento técnico y Fabregas es el encargado de convertir el potencial individual en resultados colectivos. Aunque la comparación con Messi es inevitable para un jugador del perfil de Paz, el club hace todo lo posible para que el joven mantenga los pies en el suelo y se centre en lo que tiene por delante. En definitiva, Fabregas da prioridad al aspecto humano de su labor como entrenador, consciente de que incluso los futbolistas con más talento pueden verse perjudicados por la presión externa.