«Que sufran como hicieron sufrir a todos los demás durante esos nueve, diez años», recalcó el exjugador de talla mundial del Liverpool en Overlap Daily.

A finales de septiembre, la Premier League había declarado culpable al City de graves infracciones de las normas financieras cometidas durante años. El club inglés recurrió la decisión, y el resultado del recurso sigue sin conocerse.

Además de la retirada de todos los títulos conquistados durante el periodo en cuestión, el City podría enfrentarse a un descenso forzoso a la Championship. «No creo que eso fuera justo», advirtió Gerrard. «Porque entonces el City sería, con toda seguridad, uno de los tres equipos que ascenderían y le quitaría la plaza de ascenso a un club de la Championship». Un descenso forzoso «no sería suficiente, porque volverían rápidamente», señaló Gerrard.

Qué sanciones deberían imponerse al Manchester City según Gerrard

Por eso, el icono del Liverpool propuso mantener al City en la Premier League, pero «sancionarlo allí durante varios años. Esa es mi opinión. No digo que sea lo único correcto, pero es lo que siento». Como medidas concretas, Gerrard mencionó una prohibición de fichajes y deducciones de puntos, ambas durante periodos prolongados. «Hay que sentar un precedente», afirmó el inglés de 46 años.

Sin embargo, Gerrard no se alegraría de recibir de forma retroactiva un título de campeón de Inglaterra con el Liverpool, algo que siempre se le resistió durante su ilustre carrera: «He aceptado que nunca gané la Premier League», explicó. No obstante, en referencia a las infracciones del City, subrayó: «¿Y qué pasa con los recuerdos que nos han arrebatado, no solo a mí y a mi equipo, sino a todos los demás?»