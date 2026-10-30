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Aaron Danks, entrenador asistente del Bayern de Múnich, ha explicado en qué se centrará de cara al Der Klassiker del sábado contra el Borussia Dortmund, mientras el entrenador principal, Vincent Kompany, sigue recuperándose. Danks confirmó que el personal técnico ha recibido instrucciones estrictas de no hablar de fútbol con Kompany.

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Danks dirige al Bayern en un Klassiker por el liderato

El Bayern de Múnich recibe este sábado al Borussia Dortmund en el Allianz Arena, con el ayudante Aaron Danks al frente del equipo. Danks asumió el mando después de que el entrenador Vincent Kompany se desplomara en el centro de entrenamiento el viernes, por lo que el cotécnico estará al cargo de forma provisional durante varias semanas.

El Bayern lidera la Bundesliga con 17 puntos, los mismos que el Dortmund, segundo clasificado.

Danks llevó al Bayern a una victoria a domicilio por 3-1 ante el Friburgo en su primer partido al frente del equipo.

El cuerpo técnico tiene prohibido hablar de fútbol con Kompany mientras se recupera

En la rueda de prensa previa al partido, Danks reveló que el cuerpo técnico mantiene deliberadamente a Kompany al margen de la preparación táctica para favorecer su recuperación. «No hablamos de fútbol con él. Hemos recibido instrucciones claras al respecto», explicó Danks.

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«Necesita recuperarse y pasar tiempo con su familia. No le hacemos partícipe para que pueda volver plenamente cuando regrese».

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«Con el ritmo que hemos llevado últimamente, no tienes mucho tiempo para reflexionar sobre ello... Echamos de menos a Vinnie y esperamos que vuelva. Pero, por ahora, asumimos la responsabilidad en su lugar», añadió.

Eberl y Danks explican cómo trabaja el cuerpo técnico y cuál es su identidad táctica

El miembro de la directiva responsable del área deportiva, Max Eberl, agradeció la unidad del cuerpo técnico durante un periodo difícil. «Tenemos un equipo de entrenadores que trabaja unido de una manera increíble. Estamos muy agradecidos de contar con Aaron y con el equipo», afirmó Eberl.

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Danks subrayó que, aunque hay matices de estilo, la visión fundamental del equipo sigue intacta: «Vincent siempre decía que no quería que fuéramos mini Vinnies. Todos somos diferentes y tenemos puntos fuertes distintos».

«No ha cambiado mucho nuestra forma de entrenar y seguimos disfrutando sobre el césped», señaló Danks.

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El Bayern llega con impulso al duelo ante el Dortmund

Pese a las ausencias de Manuel Neuer, Luis Diaz, Jamal Musiala y Aleksandar Pavlovic, el Bayern afronta el partido con el objetivo de abrir una ventaja clara en lo más alto de la tabla.

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