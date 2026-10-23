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El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, ha concedido una segunda entrevista explosiva tras la humillante derrota de su equipo por 4-1 ante el Como en la Champions League. El centrocampista portugués criticó duramente que el club siga aferrado a sus éxitos del pasado y exigió un cambio inmediato de mentalidad tanto a los jugadores como al personal del club para poner fin a su pésima racha de resultados.

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La crisis se agrava en Old Trafford

Las consecuencias de la desastrosa derrota del Manchester United por 4-1 en la Champions League, en el norte de Italia, siguen agravándose. Poco después de cuestionar abiertamente el planteamiento táctico del entrenador Michael Carrick, el capitán del equipo, Fernandes, volvió a pronunciarse públicamente con dureza sobre la situación actual del club.

Pese a no recibir ninguna sanción interna por sus primeras declaraciones, el centrocampista de 32 años ofreció a medios internacionales una visión sombría de la mentalidad de la plantilla. Según el periodista Pierluigi Bagnulo, de Sky Sports Italia (vía Football Italia), los responsables del United impidieron que Fernandes concediera la entrevista en italiano, idioma que habla con fluidez tras sus anteriores etapas en Novara, Sampdoria y Udinese.

Fernandes pide dejar de vivir del pasado

En declaraciones a Sky Sports Italia, el capitán del United lanzó una seria advertencia sobre el peso asfixiante de la historia del club. «Todos en el club deben entender que ya no es lo mismo», afirmó Fernandes. «Ya no estamos en el pasado y debemos mirar al futuro. Tenemos que crear algo diferente en el presente.

»En este club nos centramos demasiado en lo que se consiguió en el pasado, pero ya no somos los mismos. El club y los jugadores deben entenderlo. Por desgracia para nosotros, especialmente para los jugadores, quienes llegan piensan en ganar trofeos y partidos, y en alcanzar el máximo nivel, pero, por desgracia, eso ha sido muy difícil en este club durante los últimos años. Esa es la situación».

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Al abordar los problemas inmediatos de la plantilla, Fernandes reconoció la dura realidad sobre el terreno de juego. «Es un momento muy difícil para nosotros, no estamos consiguiendo los puntos ni los resultados que queremos», añadió Fernandes. «Lo más importante es que no estamos rindiendo como esperamos.

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»Por desgracia, es uno de esos momentos en los que parece que no podemos salir de esta situación. Tenemos que hacer algo para cambiarla y empezar a ganar, porque es importante».

Getty Images

Preguntado por su sustitución por Joshua Zirkzee a cargo de Carrick durante la segunda parte en Italia, Fernandes fue igual de contundente. «A nadie le gusta salir del campo, especialmente con un resultado así», dijo. «Fue un partido muy difícil para nosotros. Era casi imposible jugar con el balón, no estábamos lo bastante cerca unos de otros para mantener la posesión y jugar en su campo.

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»El Como fue muy valiente con su presión al hombre. Nosotros nunca hicimos eso y les dimos demasiadas oportunidades para jugar entre nuestras líneas, lo que les permitió crear ocasiones de gol».

Sin sanción tras sus primeras críticas tácticas

Esta última intervención ante los medios fue la segunda crítica demoledora de Fernandes inmediatamente después de la goleada sufrida ante el Como. Antes de hablar con Sky Sports Italia, criticó duramente las instrucciones defensivas del cuerpo técnico en una encendida entrevista y cuestionó expresamente la falta de presión al hombre.

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Esas primeras declaraciones llevaron al analista Jamie Carragher a calificarlas de «una auténtica vergüenza», mientras que Carrick rechazó públicamente la valoración táctica de su capitán al insistir en que los planteamientos defensivos no sirven de nada si los jugadores no corren.

Pese a la repercusión pública de estas críticas, la directiva de Old Trafford, según se informa, ha optado por no retirar el brazalete a Fernandes. Los responsables del club terminaron aceptando que los ánimos estaban caldeados y no impusieron sanciones formales al centrocampista, aunque en privado mostraron su decepción por sus actos.

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Carrick lucha por conservar su puesto





Getty Images





El United atraviesa una situación difícil tras lograr solo dos victorias en todas las competiciones esta temporada, ante el recién ascendido Ipswich y el modesto Sabah. Carrick necesita desesperadamente un buen resultado este domingo, cuando recibirá al Bournemouth en la Premier League, antes de afrontar una complicada visita al Chelsea el siguiente fin de semana.

Aunque la directiva no prepara un despido inmediato tras solo 11 partidos de temporada, su futuro a largo plazo sigue siendo muy incierto. Si los resultados no mejoran, el director de fichajes Christopher Vivell estaría presionando para que Julian Nagelsmann asuma el mando.







