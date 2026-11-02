«¡Dejad de sentir ese complejo de inferioridad!»: Koundé enciende la ira de la afición francesa con una respuesta contundente

Jules Koundé, jugador del Barcelona, se vio envuelto en una polémica con sus seguidores franceses a causa del idioma inglés.
Koundé, defensa del Barcelona y de Francia, utiliza el inglés en las redes sociales, algo que provocó el enfado de muchos de sus compatriotas, quienes le exigieron que usara el francés.
Según el sitio web "tribuna", el francés respondió a un mensaje de un usuario en Snapchat que decía: "Dejad de intentar convertirnos en angloparlantes".
Koundé dijo en su respuesta: "Recibo muchos mensajes como este, así que voy a responder. Ya es hora de que los franceses dejen de sentirse ofendidos o de tener complejo de inferioridad hacia las personas que hablan inglés".
Y continuó: "Es el idioma más extendido del mundo y, además, domina en muchos ámbitos: el cine, la música, los negocios, etcétera... Me encantan estas industrias, tienen una influencia sobre mí, por lo que hice un esfuerzo por aprender el idioma y disfruto hablándolo".
Koundé concluyó: "Así que seguiré alternando entre el francés, el inglés y también el español. Solo tenéis que aceptarlo".