«Solo para vuestra información: sigo recuperándome de una lesión y por eso todavía no estoy entrenando. No me han “apartado”, así que dejad de decir m*****. Gracias», comentó Grealish en una publicación de ESPN UK, en la que se afirmaba que Grealish y Kalvin Phillips habían sido excluidos de la gira de preparación por Asia que acaba de comenzar el City.

Si bien eso sí es cierto en el caso de Phillips, que al parecer está cerca de una nueva cesión al Sheffield United, equipo de segunda división, no lo es en el de Grealish. La publicación, entretanto, también ha sido eliminada.

Por el momento, Grealish ha regresado a Mánchester, después de haber sido cedido al Everton la temporada pasada. Es incierto si el mediapunta ofensivo, cuyo contrato expira en 2027, todavía tiene futuro en el City.

Jack Grealish está de baja desde enero por una fractura en el pie

La ausencia de Grealish en la gira por Asia se debe, en cualquier caso, como él mismo subrayó, a las secuelas de la fractura en el pie que sufrió en enero. Por eso, hasta ahora no ha sido posible el regreso del inglés a los entrenamientos con el equipo, y Grealish sigue trabajando en su vuelta.

«Jack está aquí ahora mismo y es jugador del Manchester City. En cada club al que llego, siempre digo lo mismo: mientras un jugador pertenezca al club, es mi deber intentar entrenarlo», dejó el nuevo entrenador del City, Enzo Maresca, que ha sustituido al marchado Pep Guardiola, la puerta básicamente abierta a Grealish durante su presentación oficial la semana pasada. Maresca ya había trabajado como segundo entrenador en el City en 2022/23 y por eso ya conoce al internacional inglés: «Tiene un gran corazón y realmente es un tipo estupendo. Veremos qué pasa», afirmó el técnico italiano.





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Grealish llegó en 2021 procedente del Aston Villa por la que entonces era una cifra récord de 117,5 millones de euros, superada recién este verano por el nuevo fichaje Elliot Anderson (135 millones de euros), al conjunto sky blue. Aunque por momentos fue titular habitual y tuvo su parte de protagonismo en la conquista del triplete de 2022/23, incluida la victoria en la Liga de Campeones, Grealish nunca terminó de cumplir del todo las expectativas enormemente altas generadas por el traspaso.

¿Volverá a ceder el Manchester City a Jack Grealish al Everton?

Después de que en 2024/25 jugara cada vez menos, Grealish se marchó cedido al Everton el verano pasado, donde fue fijo y pudo volver a brillar. Durante un tiempo, incluso volvió a surgir para él la esperanza de regresar a la selección y disputar el Mundial 2026 con Inglaterra. Sin embargo, la fractura en el pie puso fin bruscamente a ese sueño en enero y, desde entonces, Grealish no ha podido volver a pisar el campo.

No está claro qué pasará ahora. Un futuro realista en el City parece lejano, y según se informa una nueva cesión al Everton es probable, siempre que los Toffees estén dispuestos a seguir asumiendo gran parte del elevado salario de unos 350.000 euros por semana. Pero el City también podría estar interesado en vender al que en su día fue un fichaje récord y recuperar al menos una pequeña parte del traspaso pagado en 2021. El próximo año, Grealish podría marcharse gratis del subcampeón de Inglaterra al expirar su contrato.



