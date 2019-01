Defensa y Justicia - San Lorenzo, por la Superliga: formaciones, día, horario, árbitro y cómo verlo por TV

Tras el empate frente a Huracán, el Ciclón visita a un Halcón que, si gana, se subirá a la punta del campeonato, al menos hasta que juegue Racing.

San Lorenzo arrancó 2019 con un empate frente a Huracán en el que dejó algunas buenas sensaciones, pero demostró que todavía le falta mucho para llegar a ser el equipo que pretende Jorge Almirón. Y ahora, en su segundo partido del año, el Ciclón afrontará un compromiso por demás complicado: el conjunto de Boedo visita a un Defensa y Justicia que, tras la victoria sobre River en el pendiente, quedó a tres puntos de la cima y si gana quedará puntero, al menos hasta que juegue Racing.

EL PROBABLE XI DE SAN LORENZO

La gran incógnita para Jorge Almirón pasa por saber si podrá contar con Fabricio Coloccini en Florencio Varela: el Ciclón presentó un reclamo en AFA para que el central no sea suspendido por la insólita expulsión que sufrió en el 0-0 contra Huracán y en el club confían en una resolución positiva. En cuanto al resto del equipo, el DT todavía no dio ninguna pista, pero es probable que no haya demasiados cambios respecto a los 11 que jugaron contra el Globo.

EL PROBABLE XI DE DEFENSA Y JUSTICIA

Luego de la gran victoria sobre River en el Monumental, Sebastián Beccacece no piensa en cambiar demasiado y el Halcón podría formar con los mismos 11 que hicieron historia en Núñez: Unsain; Tripichio, L. Martínez, Barboza, Delgado; Blanco, Miranda, M. Rojas; Rius, N. Fernández, Togni.

DÍA, HORA, ÁRBITRO Y CÓMO VERLO POR TV

El encuentro se disputará el viernes 25 de enero desde las 21.10, en el estadio Norberto Tomaghello. La televisación estará a cargo de TNT Sports.