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Defensa y ataque: el nuevo jugador del Barcelona brilla en su debut

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El joven jugador demostró su presencia con el Barça

El ecuatoriano Josué Caicedo firmó su debut con el Barcelona Atlètic durante la victoria por 2-1 sobre L'Hospitalet, en la Copa Ciutat de L'Hospitalet, dejando el joven lateral izquierdo buenas impresiones en su primera participación con el filial.

El Barcelona Atlètic logró su primera victoria en la pretemporada, tras haber perdido ante la Unió Esportiva Tona por 2-1 y haber empatado con el Girona 1-1.

La victoria llegó gracias a los goles de Ignasi Quer y Shane Kluivert, mientras que Caicedo apareció por primera vez con la camiseta del equipo, después de su llegada al Barcelona el pasado mes de julio.

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La incorporación de Caicedo al equipo se retrasó debido a algunos trámites burocráticos, antes de que el técnico brasileño Juliano Belletti tuviera la oportunidad de contar con él por primera vez; después, el jugador firmó su contrato con el club al día siguiente, en un acto al que asistió José Ramón Alexanko, director del fútbol formativo del Barcelona.

Caicedo disputó 30 minutos ante el L'Hospitalet, tras entrar en sustitución de Landry Farré, y ofreció buenos niveles tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo, especialmente en la presión y la recuperación del balón tras perderlo, además de su capacidad para cubrir la banda izquierda y contribuir en el ataque, según el diario catalán "Mundo Deportivo".

Belletti dijo tras el partido sobre el jugador ecuatoriano: "Sabemos cómo es, y poco a poco va ganando confianza. Cuando llegue el momento de aparecer en la liga debe estar preparado. Si está aquí es por una razón, y hay que aprovecharlo".

Caicedo tiene 18 años y llegó al Barcelona procedente del LDU Quito ecuatoriano en calidad de cedido, con una opción de compra por valor de 2,5 millones de euros.

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