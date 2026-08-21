Deco viaja a Portugal: ¿ha cerrado el Barcelona el fichaje del nuevo delantero?

Deco, director deportivo del FC Barcelona, viajó este viernes a la capital portuguesa, Lisboa, en un momento en el que el club catalán continúa sus intensos movimientos para cerrar el fichaje de un nuevo delantero centro, a menos de dos semanas del cierre del mercado de fichajes veraniego.

El Barcelona vive días decisivos en el mercado de fichajes, ya que el club sigue necesitando reforzar la posición de ariete, ante las grandes dificultades que afrontan sus intentos por hacerse con los servicios del argentino Julián Álvarez.

Según reveló la radio "RAC 1" y confirmó el diario "Sport", Deco salió al mediodía de hoy desde la terminal 1 del aeropuerto de Barcelona con destino a Lisboa, donde le espera una apretada agenda de reuniones relacionadas con la planificación deportiva y el mercado de fichajes.

Un nuevo delantero, la máxima prioridad de Deco

El director deportivo del Barcelona sitúa el asunto del delantero entre sus principales prioridades durante su viaje a la capital portuguesa, en un momento en el que el club trabaja en estudiar varias opciones para reforzar la línea ofensiva.

Las negociaciones del Barcelona por Julián Álvarez se han complicado enormemente, lo que ha llevado a la dirección del club a moverse en paralelo en más de un frente y a preparar alternativas por si no se puede completar la operación.

En las últimas semanas se ha vinculado al Barcelona con los nombres de dos jugadores que militan en la liga portuguesa: Luis Suárez, delantero del Sporting de Lisboa, y Vangelis Pavlidis, delantero del Benfica.

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¿Traerá Deco un nuevo fichaje desde Lisboa?

Aún se desconoce la identidad de las personas o los clubes con los que Deco tiene previsto reunirse durante su visita a Lisboa, mientras que se espera que el director deportivo del Barça aproveche el viaje para celebrar varias reuniones y hacer avanzar algunos asuntos relacionados con el mercado de fichajes.

Al mismo tiempo, fuentes del interior del Barcelona desmintieron anteriormente todas las informaciones que circulaban sobre el interés del club en fichar a Luis Suárez, una operación que había revelado el periodista Fabrizio Romano.

La pregunta ahora es si el viaje de Deco a Lisboa está realmente relacionado con el asunto del nuevo delantero, o si se enmarca en otros asuntos en los que trabaja el club catalán durante los últimos días del mercado de fichajes.

Con la cercanía de la fecha de cierre del mercado de fichajes, los próximos días podrían presenciar novedades importantes en los intentos del Barcelona por definir la identidad del delantero que reforzará su línea ofensiva, mientras continúa el trabajo en más de una opción ante un posible fracaso de la operación por Julián Álvarez.

El asunto del nuevo delantero del Barcelona está ligado al destino de las participaciones del joven egipcio Hamza Abdelkarim, quien se ganó la confianza del entrenador alemán Hansi Flick durante el periodo de preparación para la nueva temporada.

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