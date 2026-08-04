Un informe periodístico reveló, este martes, un gran avance en el intento del Barcelona de fichar a Julián Álvarez, la estrella del Atlético de Madrid, durante el presente verano.

La contratación del delantero argentino Julián Álvarez (26 años) es el objetivo prioritario del Barcelona, y el club ya ha comenzado a dar pasos serios para incorporarlo.

Hasta ahora, el Atlético de Madrid sigue firme en su postura de rechazo al traspaso del jugador al Barça, pese al deseo de este de marcharse al Barcelona. Sin embargo, una visita realizada por una delegación del club este martes podría acelerar el ritmo de las negociaciones en torno a Julián.

El diario "Mundo Deportivo" informó de que el director deportivo Deco y su ayudante João Amaral viajaron a Madrid hoy, con el objetivo de lograr avances en la operación para fichar a Julián Álvarez.

El Barcelona confirma que el argentino es su objetivo para reforzar la línea de ataque, y también es consciente de que el deseo del jugador de abandonar el Atlético podría facilitar la operación.

El periódico señaló que una reunión entre Deco y João Amaral con Fernando Hidalgo, agente de Julián Álvarez, está prevista para las próximas horas.

El delantero está vinculado por un contrato con el Atlético de Madrid hasta el año 2030, pero el Barcelona espera que el jugador realice otro gesto para confirmar su deseo de marcharse.