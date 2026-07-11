Declaración oficial: ¿Hay ofertas para fichar a «los gemelos» de la selección egipcia?

Mustafa Abu Zahra, miembro de la Federación Egipcia de Fútbol, reveló una sorpresa sobre los «gemelos» Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, y su hermano, director de los «Faraones».

El dúo llevó a Egipto a octavos del Mundial por primera vez, aunque cayeron 2-3 ante Argentina.

Abu Zahra declaró en «On Sport»: «Hossam e Ibrahim son distintos a cualquiera con el que haya trabajado: no pidieron beneficio económico alguno».

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Además, reveló que ambos rechazaron varias ofertas para seguir al frente de los Faraones.

Además, he hablado con el presidente de la Federación Egipcia, quien confirmó que se atenderán todas sus peticiones para que sigan al frente del equipo.

Ibrahim Hassan añadió que no piensan marcharse y afirmó: «Ningún dinero nos haría renunciar a servir a la patria».

Y concluyó: «Si nos ofrecieran mil libras en otro sitio a cambio de diez con la selección, elegiríamos representar a nuestro país».