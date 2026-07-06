Declaración inesperada de la Federación Brasileña tras la eliminación ante Noruega

La Federación Brasileña de Fútbol emitió un comunicado tras la eliminación de Brasil ante Noruega en octavos del Mundial 2026.

La selección noruega eliminó a Brasil el domingo en octavos del Mundial 2026, al ganar 2-1 en el MetLife con un doblete de Erling Haaland. Ahora enfrentará a Inglaterra en cuartos.

La CBF emitió un breve comunicado sin excusas por la eliminación.

La CBF envió un mensaje de esperanza a la afición y prometió volver más fuerte en los próximos torneos.

La Federación declaró: «La historia de la selección brasileña está repleta de grandes logros, pero también de momentos que han marcado nuestra trayectoria. Hoy nos despedimos del Mundial, y estamos seguros de que volveremos más fuertes. Gracias, aficionados brasileños». Este mensaje, breve y humilde, contrasta con la enorme decepción por la eliminación y no bastará para calmar a la afición.







