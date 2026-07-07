Declaración enérgica del Ministerio de Asuntos Exteriores... y Paraguay abre un nuevo capítulo en la crisis de Mbappé

El Gobierno de Paraguay se ha desvinculado de la senadora Celeste Amarilla tras sus insultos racistas al capitán francés Kylian Mbappé. En un comunicado, las autoridades condenaron sus palabras y expresaron solidaridad con el jugador y el pueblo francés.

La Cancillería paraguaya emitió un comunicado en el que rechaza «enérgicamente» las declaraciones de la senadora Celeste Amarela contra el capitán francés. Kylian Mbappé, que contravienen los valores de convivencia pacífica y respeto a la dignidad humana que defiende nuestro país».

Horas después de la eliminación de Paraguay ante Francia (1-0) en los octavos del Mundial 2026, la senadora atacó a Mbappé, autor del gol, llamándolo «colonialista camerunés que finge ser francés».

Además, publicó que el capitán francés «bebía agua de coco» y que «los seres más cultos que ha conocido son los chimpancés», declaraciones racistas que provocaron consternación en Francia y amplia condena en redes y círculos políticos.

El Gobierno aclaró que las declaraciones de la senadora son de carácter personal y no reflejan la postura oficial del país, recordando que «Paraguay es una república democrática fundada en el principio de la separación de poderes» y que la senadora actúa «bajo su plena responsabilidad individual».

Además, reafirmó su compromiso en la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación, y expresó solidaridad con quienes resultaron afectados.

Además, el Gobierno envió un mensaje de calma a Francia: «Expresa su solidaridad con quienes se hayan sentido ofendidos y reitera su respeto hacia el pueblo francés, con el que Paraguay mantiene una relación histórica de amistad, cooperación y entendimiento mutuo».

El lunes las reacciones se multiplicaron: el presidente francés, Emmanuel Macron, mostró su apoyo a Mbappé y a la selección, y la Federación Francesa de Fútbol anunció que denunciará los hechos ante la Fiscalía.

El presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, las tildó de «delictivas y censurables», y varios miembros del Gobierno francés, entre ellos la ministra de Deportes, Marina Ferrari, las calificaron de «mezquinas». y «inapropiados», pues no solo apuntaban al capitán del equipo, sino también a los valores que Francia defiende.

Mbappé rompió su silencio y tildó a la política de «mezquina» e «indigna de su cargo», lo que avivó una polémica que ya es uno de los temas centrales del Mundial 2026.