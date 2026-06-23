Declaración de guerra mundial... Deschamps: ¡Mbappé superará las marcas de Messi y Ronaldo!

El doblete de Mbappé ante Irak reaviva la pugna con Messi: solo dos goles separan al francés de «La Pulga» en la carrera por ser el máximo goleador histórico del Mundial.

Desde Filadelfia, Didier Deschamps avivó el debate: «Los récords están para batirlos».

Mbappé firmó su segundo doblete en el torneo durante la victoria de Francia 3-0 sobre Irak, aunque esta vez separó 180 minutos entre ambos tantos por una larga interrupción por lluvia.

Así, Mbappé llegó a 16 goles en Mundiales, igualó el récord de Miroslav Klose y quedó a solo dos tantos de Lionel Messi, quien marcó un doblete ante Austria para llegar a 18 goles a punto de cumplir 39 años.

Didier Deschamps, seleccionador francés, avivó la rivalidad trasel partido: «Los récords están para batirlos; ahora tiene un referente... Lleva 100 partidos internacionales, siempre ha marcado goles y marcará más».

Deschamps añadió, comparándolo con el dúo histórico: «Tomad a Messi y a Cristiano como ejemplo... No sé si llegará al nivel de ellos, pero mientras esté en el campo y se sienta bien, marcará muchos goles y superará a todos; cada vez que bata un récord, puede elevar aún más su nivel para seguir creciendo».