La eliminación de Senegal en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026 generó duras críticas en la prensa local. Los «Leones de la Teranga» desperdiciaron una ventaja de dos goles hasta el minuto 86 y acabaron encajando tres tantos ante Bélgica. el último de penalti en el 119, lo que supuso una dramática derrota por 2-3.

Según la cadena francesa RMC, la mayoría de medios senegaleses hablaron de un colapso injustificado y señalaron al seleccionador, Babi Thiaw, como principal responsable de la eliminación.

El golpe en el minuto 120

El periódico «Yur-Yur» tituló: «¿Cómo le regaló el seleccionador el pase a Bélgica?», pues considera que «el golpe en el minuto 120 lleva la firma exclusiva de Babi Thiaw» y describe lo ocurrido como «un guion cruel e incomprensible».

Añade que el problema no fue un colapso de los jugadores, sino una gestión humana y táctica desastrosa, y critica que el técnico se replegara en exceso. Además, sembró el miedo con cambios «ilógicos», sobre todo al reemplazar a Babi Jaye por Lamine Camara, decisión que el diario calificó de «suicida» y que borró el buen trabajo del equipo.

Camara entró en el 66 por Gaye, vio amarilla en el 67 y cometió la falta que derivó en el penalti decisivo de Bélgica en la prórroga.

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Una pesadilla en el banquillo

«Le Soleil» tituló: «¡Una pesadilla en el banquillo!», y acusó a Thiaw de desestabilizar al equipo con sus cambios.

Por su parte, «L’Obs» tituló en portada: «Babi... ¡Adiós!», junto a una foto del seleccionador senegalés, y recogió las declaraciones del exentrenador del club Snips Ties, Jauso Drami, quien afirmó que Thiaw «ya no merece seguir al frente del cuerpo técnico de la selección».

Decisiones desastrosas

«Libération Senegal» lo calificó de «extremadamente duro» y habló de «decisiones desastrosas».

Otros diarios, como «Le Quotidien», hablaron del «error técnico de Babi Thiaw», y «En Kit» se preguntó directamente: «¿Hay que destituir a Thiaw?», mientras que «Riomi Sport» consideró que el entrenador «hundió a la selección de Senegal con sus propias manos».

La web «You Sport» admitió el dolor de los jugadores, pero insistió en que «la mayor responsabilidad de este fracaso recae sobre el entrenador» y sus decisiones técnicas.

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Thiaw es el principal responsable.

Por su parte, la web «Seni News» opinó que Senegal «no puede culpar más que a sí misma», pero insistió en que el principal responsable de la eliminación es Thiaw, ya que la imagen del equipo cambió tras los cambios: los suplentes belgas dieron la vuelta al partido, mientras que los senegaleses no aportaron nada en control, energía ni influencia.

Thiaw se defendió asegurando que los cambios fueron necesarios por el cansancio de varios jugadores: «Tuvimos que hacerlos porque algunos ya no podían seguir».

El centrocampista Habib Diara, sustituido en el 73, rechazó culpar al técnico y recordó que los jugadores también son responsables: «En el campo hay que darlo todo. No lo hicimos y solo podemos culparnos a nosotros mismos».