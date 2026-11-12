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Loai Mohamed
Traducido por

Decisiones en los pasillos que cambiaron el panorama: ¿ha disipado el Real Madrid el fantasma de la tercera caída?

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Parece que la calma empieza a regresar poco a poco al Real Madrid, después de que el equipo, la institución y la afición lograran alejar el fantasma de una nueva crisis cuyas consecuencias habrían sido difíciles de soportar, especialmente tras dos temporadas en las que el club se quedó sin títulos.

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El Real Madrid atraviesa actualmente una etapa diferente, después de haber logrado 8 victorias consecutivas en todas las competiciones, una racha que representa el mejor remedio posible para disipar los temores que rodearon al club durante el último periodo.

Pero los resultados positivos no fueron el único factor en la recuperación de la estabilidad, pues también contribuyeron algunas decisiones administrativas a dotar a la institución de una mayor dosis de calma y confianza en el futuro, entre ellas la decisión que tomó la directiva del club la semana pasada de incorporar a su proyecto a la leyenda del tenis español Rafael Nadal, según un informe del diario español «Marca».

Hace algo más de un mes, concretamente tras la derrota en el derbi, el ambiente era completamente distinto. Entonces José Mourinho compareció en una rueda de prensa airada, advirtiendo de que una nueva temporada complicada podía esperar al Real Madrid después de dos campañas sin títulos.

Mourinho dijo en aquel momento: «Si nos dejan en paz, y nos permiten competir con tranquilidad y en igualdad de condiciones, todavía tenemos mucho por delante», en clara referencia a su enfado por las decisiones arbitrales que se produjeron en el partido.

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La posibilidad de que el Real Madrid sufriera un nuevo fracaso estaba muy presente, incluso atribuyendo parte de las causas de la crisis al conflicto con LaLiga y el sistema arbitral. Sin embargo, las propias decisiones de Mourinho jugaron después un papel mayor que las de los árbitros en devolver al equipo a la senda de la estabilidad.

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Las decisiones de Mourinho cambian el panorama

El técnico portugués comenzó a introducir cambios deportivos que se había demorado en tomar, de modo que dejó de dejar a Yan Diomande o Bernardo Silva en el banquillo durante largos periodos, mientras que llevó a Federico Valverde a la posición de lateral, y empleó a Arda Güler en roles más adelantados.

Estas decisiones tuvieron un claro impacto en la forma del equipo y en sus resultados, después de llegar en un momento en el que el Real Madrid necesitaba cambios reales para salir del estado de desconcierto.

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Y la labor de Mourinho no se detuvo en los aspectos técnicos, pues con el paso del tiempo logró contener una serie de grietas dentro del vestuario, crisis que se manifestaban con mayor claridad cuando los resultados caían, y algunas de ellas afloraron durante las etapas de Xabi Alonso y Arbeloa.

El famoso rifirrafe entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde no fue sino uno de los ejemplos de la tensión que conoció el equipo.

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Asimismo, la relación de Vinicius Junior con Xabi Alonso constituyó otro ejemplo de la fragilidad del vestuario, antes de que las cosas se agravaran en la etapa de Arbeloa, especialmente después de que el Real Madrid perdiera sus opciones de competir, siendo Kylian Mbappé uno de los jugadores que reflejó públicamente la magnitud de la división dentro del equipo.

Mourinho se salva del borde del abismo

Las crisis no se limitaron a los jugadores, pues las lesiones y la forma en que el cuerpo médico las gestionó generaron ruido dentro del club, especialmente tras el episodio del viaje de Mbappé a Francia para someterse a pruebas médicas.

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En medio de todas estas circunstancias, Mourinho se encontró cerca del borde del abismo, y se enfrentó a una afición en el estadio Santiago Bernabéu que ya no estaba dispuesta a aceptar más. Los resultados y el juego no le ayudaron, y los silbidos de reprobación continuaron, antes de que se reavivara el asunto del viaje de Mbappé a Francia tras su lesión con la selección de su país, una crisis que el propio técnico se vio obligado a aclarar durante una rueda de prensa.

Incluso el expediente de Vinicius alcanzó a Mourinho, pero el técnico logró calmar la situación. El jugador recibió el apoyo del Real Madrid, y al mismo tiempo el club fichó a Yan Diomande, que se impuso en el once y pasó a competir por un puesto con el brasileño, al menos hasta su regreso de la lesión.

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Y lo más importante es que la impresión que predomina actualmente es que la pelota está en el tejado de Vinicius para reordenar su situación, en lugar de que sea el técnico el responsable de cambiar las cosas por él. E independientemente de la decisión que tome Mourinho más adelante respecto al jugador, el indicador más importante radica en que este asunto no parece candidato a provocar grandes repercusiones dentro del vestuario ni sobre la estabilidad del club.

Calma en los despachos del Real Madrid

La calma no se limitó al equipo, sino que se extendió también a la directiva del Real Madrid, que dio marcha atrás en algunas de las batallas que imponían un ruido constante en torno al club, aunque no renunciara a todas sus disputas.

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Pues tras un pacto de no agresión que puso fin al enfrentamiento con la UEFA, coincidiendo con el abandono del proyecto de la Superliga, la directiva del Real Madrid comenzó también los trámites de regreso a la Asociación de Clubes Europeos que preside Nasser Al-Khelaïfi, después de que ambas partes hubieran estado en una confrontación abierta en el pasado, junto a la relación tensa con Aleksander Čeferin.

Y ello contribuyó a devolver cierta normalidad a las relaciones del Real Madrid con ambas instituciones.

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Asimismo, la convocatoria de elecciones a la presidencia anunciada por Florentino Pérez durante una rueda de prensa polémica va adquiriendo un significado distinto con el paso del tiempo. En su momento fue una fuente adicional de inestabilidad, pero tras calmarse la situación el club dispone ahora del tiempo suficiente para configurar su nuevo proyecto, al menos hasta el año 2030.

Queda pendiente el expediente de la venta de un porcentaje de las acciones del club a inversores externos, que oscila entre el 5 y el 10 % del valor del Real Madrid, como uno de los asuntos más destacados aplazados, a la espera de saber si Pérez planteará el proyecto o no. Ello requiere una modificación de los estatutos del club, pero el asunto no figura dentro del orden del día de la asamblea general prevista para el 21 de noviembre, lo que significa que la cuestión seguirá aplazada por el momento.

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Por el contrario, se espera que la asamblea general apruebe la entrada de Rafael Nadal como miembro de la junta directiva del Real Madrid, en un paso que otorga al proyecto actual un impulso adicional y refuerza la idea de su continuidad, además de abrir, aunque sea de forma temprana, la puerta a las especulaciones sobre la posibilidad de que exista una opción de futuro para la sucesión en el liderazgo.

Y pese a que todavía es pronto para extraer conclusiones sobre el futuro de Nadal dentro de la directiva del club, la incorporación de una de las figuras deportivas más destacadas de España representa un mensaje de tranquilidad para los socios, además de reforzar la marca del Real Madrid y preservar algunos de los símbolos e identidad más importantes del club.

Escrito porLoai Mohamed

Editor sénior

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

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