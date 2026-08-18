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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Decisión urgente: el Real Madrid premia a su jugador tras los rumores del mercado

J. Mourinho
T. Pitarch
Real Madrid
Primera División
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España

Se acabó la polémica

El Real Madrid concedió una recompensa urgente a uno de los jugadores merengues, después de haber estado vinculado con una salida del "Santiago Bernabéu" durante el mercado de fichajes veraniego en curso.

Rodra, el famoso periodista de la cadena "ESPN", escribió en su cuenta de "X": "Thiago Pitarch firmó ayer lunes su nuevo contrato como jugador del primer equipo del Real Madrid".

El Real Madrid había incluido a Thiago Pitarch en la lista del primer equipo, apareciendo con el dorsal número 27 en la plantilla del equipo a través de la página web oficial del club.

El diario español "Marca" ya había mencionado que el Real Madrid contará con Pitarch, quien obtuvo una mayor oportunidad, especialmente durante la pasada temporada bajo la dirección de Arbeloa, hasta el punto de que fue titular en varias etapas de la temporada.

Aclaró que esta decisión (su ascenso al primer equipo) confirma que la contratación de un mediocentro defensivo se ha vuelto casi descartada, después de que Rodri, jugador del centro del campo del Manchester City, se haya acercado a un traspaso al Barcelona, mientras que el entrenador José Mourinho cuenta con el jugador de la academia para aumentar la competencia e intentar reservar su puesto en la zona del centro del campo.

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El Real Madrid, de hecho, rechazó la cesión del jugador, como ocurrió con Palacios y Gonzalo, ya que Arbeloa deseaba incorporarlo al Fulham, pero el club blanco no aprobó su salida esta vez.

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