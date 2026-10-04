La Federación de Fútbol de Emiratos Árabes Unidos emitió un comunicado oficial este domingo, antes del enfrentamiento ante Arabia Saudita, en la final de la Copa del Golfo "Golfo 27", el próximo martes.

La selección de Emiratos anunció que se ha completado el número requerido de aficionados que desean viajar a la ciudad de Yeda en aviones privados, para apoyar a Emiratos en el esperado enfrentamiento ante Arabia Saudita.

La Federación de Fútbol de Emiratos Árabes Unidos había dispuesto 6 aviones privados para trasladar a los aficionados a Yeda, en una medida destinada a facilitar la asistencia de los seguidores.

Sin embargo, la Federación emiratí emitió un nuevo comunicado, en el que confirmó que, tras la gran afluencia de aficionados, se decidió aumentar el número de aviones privados a 12 en lugar de 6, para duplicar el número de aficionados que apoyarán al equipo en la final.

El estadio Al-Inma, en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah, acogerá el enfrentamiento final el próximo martes.

La selección de Emiratos alcanzó la final por cuarta vez en su historia, tras superar el obstáculo de Omán por un gol a cero.

Emiratos se coronó campeona en dos ocasiones, en 2007 y 2013, mientras que Arabia Saudita conquistó la copa 3 veces, la última en 2003.











