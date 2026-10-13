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Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Decisión sorpresa: el entrenador del Al-Ittihad saudí saca su arma para compensar el tropiezo ante Al-Hilal

J. Wissing
Al Ittihad
G. Ilenikhena
Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli Dubai FC
Shabab Al-Ahli Dubai FC
AFC Liga de Campeones
Alemania
Nigeria
Arabia Saudí
Emiratos Árabes Unidos

Regreso nigeriano

El alemán Jens Wiessing, director técnico del club saudí Al-Ittihad, decidió dar un giro rápido al timón tras la caída ante Al-Hilal, con el regreso de una de sus armas ofensivas más peligrosas al once titular en el esperado duelo asiático.

El diario saudí "Al-Yaum" reveló que Wiessing se decidió de forma definitiva por el regreso del delantero nigeriano George Ilenikhena al once titular en el próximo encuentro ante el Shabab Al-Ahli de Dubái, correspondiente a los partidos de la segunda jornada de la Liga de Campeones de Asia Elite.

La decisión del técnico alemán llegó después de que Ilenikhena fuera excluido de la convocatoria del equipo en el último partido ante Al-Hilal en la Liga Roshn de Profesionales, que el Decano perdió por 3-2 sobre el césped del Kingdom Arena, en un clásico que ofreció una gran emoción hasta los últimos instantes.

Al-Ittihad aspira a lograr la victoria a costa del Shabab Al-Ahli de Dubái para reconciliarse con su afición enfadada y corregir el rumbo rápidamente tras caer en la trampa de la derrota ante su eterno rival, ya que el encuentro asiático se considera una oportunidad ideal para devolver la confianza a los jugadores y abrir una nueva página antes de regresar a la competición liguera.


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