Decisión sorpresa de De la Fuente sobre Cubarsí y Espai

Luis de la Fuente, seleccionador de España, zanjó su situación con el dúo formado por Pau Cubarsí y Carlos Espí, tras dejarlos fuera de la lista de 23 jugadores que disputará el encuentro ante la República Checa, la noche del sábado, en el estadio Carlos Tartiere.

La lista de España se había reducido a 25 jugadores tras la lesión de Nico Williams, sin que De la Fuente decidiera convocar a un sustituto, antes de optar por dejar fuera a Cubarsí y Espí de la lista definitiva para el partido, por lo que seguirán el encuentro desde la grada, según informó el diario español "Marca".

La decisión de dar descanso a Espí resultó lógica, después de que el delantero del Real Madrid llegara a Oviedo la noche del viernes, tras marcar cinco goles con la selección española sub-21 ante San Marino, con la previsión de incorporarse a los entrenamientos de la selección absoluta a partir del domingo.

En cuanto a Cubarsí, también obtuvo descanso después de disputar los 180 minutos completos durante el parón internacional, en medio del empeño del cuerpo técnico por gestionar sus participaciones, sobre todo porque no se perdió ni un minuto con la selección española en el Mundial.

Por otro lado, Roberto Fernández, delantero del Espanyol, regresó a la lista de España tras ausentarse en dos partidos, y lucirá el dorsal número 17. Asimismo, Fran García recibió el dorsal número 5, mientras que Le Normand llevará el dorsal número 3, en tanto que el dorsal número 7, que portaba Nico Williams, pasó a Víctor Muñoz.







