En un movimiento sorpresivo a pocos días de la cita, la selección de Túnez decidió cancelar su partido amistoso previsto ante Malí, debido a una crisis de lesiones que golpea las filas de Túnez y al temor por el impacto negativo del resultado sobre la posición del equipo en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA.

La Federación Tunecina de Fútbol anunció, en un comunicado oficial, la cancelación del partido que estaba previsto disputarse el 3 de octubre en el estadio de Radés, aclarando que la decisión se tomó tras consultar con el cuerpo técnico de la selección y en coordinación con la Federación Maliense de Fútbol.

Según reveló una fuente cercana a la selección nacional a la agencia "Reuters" este miércoles, la falta de jugadores disponibles por las lesiones fue un factor principal detrás de la decisión, junto al riesgo de un resultado que pudiera afectar la posición de Túnez en el ranking de la FIFA.

La selección tunecina ocupa el puesto 61 del mundo en el ranking de la FIFA, y busca recuperar su impulso tras un comienzo decepcionante en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Túnez había iniciado su recorrido en el Grupo Ocho con un empate 1-1 ante Uganda, antes de empatar 2-2 con Botsuana el pasado lunes, para cosechar solo dos puntos en dos partidos.

Uganda lidera el grupo con cuatro puntos, mientras que Botsuana ocupa el segundo lugar con dos puntos, por delante de Túnez por diferencia de goles, en tanto que Libia cierra el grupo con un solo punto.

Cabe recordar que, con Uganda, país coanfitrión participante, asegurando su lugar en la fase final de 2027, solo los líderes de los grupos serán quienes se clasifiquen al torneo.







