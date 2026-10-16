Decisión oficial: la Federación Española responde al recurso del Real Madrid por la sanción a Vinicius

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol ratificó la sanción de cuatro partidos de suspensión al brasileño Vinicius Junior, impuesta por el Comité de Competición tras su expulsión en el partido contra el Villarreal, después de rechazar el recurso presentado por el Real Madrid, que pedía la anulación de la sanción o, al menos, su reducción.

Según el diario español As, Vinicius se perderá así los próximos partidos de LaLiga ante el Sevilla, el Barcelona, el Racing de Santander y el Valencia, y no volverá a disputar la competición hasta después del parón internacional, en el enfrentamiento contra el Celta de Vigo los días 21 y 22 de noviembre.

El club blanco tiene la intención de llevar el caso al Tribunal Administrativo del Deporte.

El Real Madrid había presentado varias peticiones en el escrito de recurso elevado al Comité de Apelación, pero todas fueron rechazadas.

El club blanco solicitó la anulación de la sanción de dos partidos por la expulsión, o la aplicación del artículo 121.1 del Código Disciplinario en lugar del artículo 130.2, al considerar que el primero se había aplicado en casos anteriores relacionados con tirones de pelo, a modo de precedentes disciplinarios, lo que habría supuesto reducir la sanción por la expulsión a un solo partido.

Por otro lado, el Madrid pidió la anulación de la sanción de dos partidos por las protestas de Vinicius al árbitro Díaz de Mera, al estimar que no existía justificación para aplicar el artículo 127 del Código Disciplinario, o bien la aplicación del artículo 118.1 en su lugar, cuya sanción se limita a la amonestación.

El Comité de Apelación rechazó todos los argumentos presentados por el club blanco.

En lo relativo a la expulsión, el órgano disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol señaló que no existe un error material manifiesto en la decisión del árbitro.

También mantuvo la sanción de dos partidos, al considerar correcta la aplicación del artículo 130.2, porque la acción no se produjo durante una disputa efectiva del balón.

El Comité de Apelación indicó, respecto a la resolución del Comité de Competición sobre la aplicación de dicho artículo, que "no existe una falta de motivación que obligue a anular la resolución recurrida".

En consecuencia, la sanción de dos partidos de suspensión sigue siendo el mínimo previsto en ese artículo.



