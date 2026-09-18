Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, anunció la lista oficial de la selección lusa para el próximo parón internacional.

La selección portuguesa quedó eliminada del Mundial 2026 en los octavos de final tras su derrota ante España por un gol a cero, poniendo fin así al recorrido de Cristiano Ronaldo en el torneo que ya había anunciado que sería el último de su carrera en Copas del Mundo.

Sin embargo, el astro de Madeira aún no ha anunciado su retirada internacional tras el final de la participación de Portugal en la última Copa del Mundo.

Jesus decidió dar a Ronaldo la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su historia con la selección lusa, al convocarlo para representar a Portugal en el próximo parón internacional.



La lista completa de la selección lusa quedó de la siguiente manera:

Portería: Diogo Costa - Rui Silva - Samuel Soares.

Defensa: João Cancelo - Diogo Dalot - Rúben Dias - Tomás Araújo - Renato Veiga - Gonçalo Inácio - Nuno Mendes - Nuno Tavares.

Centro del campo: João Palhinha - Rúben Neves - Vitinha - João Neves - Bernardo Silva - Bruno Fernandes.

Ataque: Francisco Conceição - Francisco Trincão - Rafael Leão - Pedro Neto - João Félix - Cristiano Ronaldo - Gonçalo Ramos - Fábio Silva.



Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"