Decisión oficial: ¿Habrá más extranjeros en la liga saudí la próxima temporada?

La Federación Saudí de Fútbol ha decidido aumentar el número de jugadores extranjeros en la Liga Roshen para la temporada 2026-2027, tras peticiones surgidas después de la eliminación de la selección saudí en la fase de grupos del Mundial 2026.

El periodista deportivo saudí Khalid Al-Shneif había pedido subir la cifra a 10, con el fin de elevar la competitividad y empujar a los jugadores locales al profesionalismo.

Sin embargo, el diario saudí «Al-Riyadiah» ha revelado que la Federación Saudí de Fútbol confirmó el límite de 10 extranjeros por equipo, incluyendo dos nacidos en 2005 o antes y un profesional nacido en Arabia Saudí en 2000.

En Liga Roshen solo podrán convocarse ocho extranjeros por partido, aunque en Copa del Custodio y Supercopa se permite la excepción.

Cada equipo debe inscribir entre 16 y 25 jugadores y puede sustituir la plaza de jugador saudí por otro futbolista local.