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Este miércoles comenzó una nueva era en el Manchester United tras la llegada del entrenador argentino Mauricio Pochettino a la ciudad de Mánchester.

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Pochettino publicó en su cuenta de Instagram una imagen aérea de la ciudad de Mánchester, con la que anunciaba el final de su viaje de siete horas desde Cincinnati, en una instantánea que sonó a anuncio oficial del comienzo de una nueva etapa.

Por su parte, el diario «The Sun» informó este miércoles de que el Manchester United ha confirmado la salida de cinco miembros del cuerpo técnico.

El Manchester United está vaciando el vestuario del staff para dar cabida al equipo de confianza de Mauricio Pochettino, que lo ha acompañado en su llegada al club procedente de la selección de Estados Unidos.

Varios integrantes del equipo de trabajo de Michael Carrick tendrán que buscarse un nuevo empleo.

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Entre los nombres que se marchan figura el técnico Jonny Evans, que ya había dirigido al equipo en tres ocasiones en la Premier League.

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El jugador, de 38 años, ejerció como asistente de Carrick durante su etapa en el cargo, después de haber desempeñado ese mismo papel junto al entrenador interino Darren Fletcher.

Como futbolista, Evans ganó la Premier League en las temporadas 2008/09, 2010/11 y 2012/13 a las órdenes de sir Alex Ferguson, antes de pasar por el West Bromwich Albion y el Leicester.

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Steve Holland, exasistente del seleccionador de Inglaterra, deja su puesto tras apenas 11 meses, ya que había sido nombrado el pasado mes de enero.

Jonathan Woodgate, exdefensa del Newcastle y del Real Madrid, también sale del equipo junto a Carrick. Ambos ya habían trabajado juntos durante la etapa de la leyenda del Manchester United en el Middlesbrough.

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Travis Binnion, antiguo responsable técnico del equipo sub-21, abandona su cargo como entrenador del primer equipo tras cinco años en el club.

Por último, el exportero del Burnley Craig Mawson deja su puesto como entrenador de porteros.

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Mawson ha trabajado en el club a las órdenes de todos los entrenadores del Manchester United desde Ole Gunnar Solskjaer.

El club escribió en el comunicado en el que anunció sus salidas: «Queremos agradecer al grupo su total compromiso, dedicación y profesionalidad, y les deseamos a todos la mejor de las suertes en el futuro».

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El club emprende un nuevo rumbo bajo la dirección del argentino Pochettino, que llegó a Carrington el miércoles para empezar a implantar su nuevo sistema.

Una misión urgente espera a Pochettino

Pochettino, de 54 años, no dispone de mucho tiempo para adaptarse a su nuevo entorno, ya que el próximo domingo le espera un partido decisivo a domicilio en la Premier League ante el Liverpool, en su primera prueba de fuego al frente del banquillo.

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El Manchester United anunció el nombramiento de Pochettino el pasado viernes, tras la destitución de Michael Carrick. El técnico aplazó su llegada para dirigir a la selección de Estados Unidos en los dos partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, antes de despedirse de los jugadores y poner rumbo a Inglaterra.

Pochettino deberá pasar rápidamente del fútbol internacional a las tareas diarias de la gestión de un club, donde cada paso estará bajo los focos, y el equipo necesita un cambio radical y rápido en su rendimiento y en sus resultados.