Con una primera oferta, el Borussia habría provocado en Colonia un gran malestar. La propuesta de la semana pasada se situó presuntamente muy por debajo del paquete total de 50 millones de euros que, al parecer, se exige. Aun así, recientemente se dijo que en el BVB reina un gran optimismo respecto a que la operación se cerrará en los próximos días.

Sin embargo, eso también sería importante desde el punto de vista del Borussia, según otro informe de Bild . Y es que, internamente, los dirigentes del FC habrían acordado que incluso los 50 millones exigidos dejarían de ser suficientes en algún momento si el traspaso se prolongara hasta poco antes del final del periodo de fichajes.

Al fin y al cabo, al club de la ciudad de la catedral le resultaría mucho más difícil encontrar un posible sustituto en la recta final del mercado. "También es siempre una cuestión de tiempo: si tus arcas se llenan solo dos días antes del cierre del mercado, en ese momento eso tampoco vale nada", explicó Tim Steidten, planificador de plantilla del Colonia. Además, si los de Colonia ya hubieran identificado a un sustituto adecuado, también tendrían que pagar más traspaso, ya que el club vendedor conocería las nuevas posibilidades financieras.

Steidten también dejó claro que en Colonia no sienten ninguna presión para actuar: "Estamos absolutamente tranquilos. Said es jugador del 1. FC Köln y se siente muy a gusto, y nosotros nos sentimos exactamente igual de a gusto con Said, por lo que actualmente no hay absolutamente ninguna razón para hablar de otra cosa."

¿Acuerdo desde hace semanas? A El Mala le espera un enorme salto salarial

Mientras tanto, el propio El Mala no solo habría mantenido ya conversaciones con el BVB, sino que, según el Express de Colonia, ya habría alcanzado un acuerdo entre bastidores con los responsables desde hace semanas.

También su madre, Sabrina El Mala, que al parecer había hecho fracasar el traspaso al Brentford FC todavía por la falta de perspectivas en la Champions League, estaría en estrecho contacto con la cúpula directiva de Dortmund.

Según los rumores, todas las partes implicadas también habrían fijado ya los detalles exactos del contrato. De acuerdo con ello, el jugador de 19 años firmaría un contrato de cinco años con los aurinegros. En su primera temporada, al extremo izquierdo le esperaría presuntamente un salario de 5,5 millones de euros, que podría aumentar más adelante hasta los 8,5 millones de euros.

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BVB, noticias: Kessler deja abierta la puerta al traspaso de El Mala

A pesar de todo el revuelo en torno a su persona, El Mala no lo deja notar sobre el terreno de entrenamiento, como destacó mientras tanto el director deportivo Thomas Kessler en una entrevista con Kicker : "Trabaja cada día de forma muy profesional, se implica al máximo y para nosotros es un jugador con un potencial extraordinario."

Debido a ese potencial, para Kessler apenas resulta sorprendente "que otros clubes se interesen por un jugador así y especulen con ello". No obstante, para el dirigente del FC es importante dejar claro: "La situación no ha cambiado. Said es nuestro jugador y tiene un contrato de larga duración". Ahora quiere concentrarse en "lo que tenemos por delante, y estamos contentos de que Said sea una parte importante de nuestro equipo".

Sin embargo, Kessler también dejó deliberadamente la puerta abierta a un traspaso en esa conversación: "En principio, se aplica lo siguiente: siempre tomamos decisiones en interés del 1. FC Köln. Si en algún momento llegara un momento en el que tanto las condiciones deportivas como las económicas convencieran por completo, por supuesto lo estudiaríamos." Según él, ese momento todavía no ha llegado.