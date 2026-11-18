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La Liga Roshn ha sacudido a la afición del Al Ahli con una decisión inesperada antes del Clásico ante su eterno rival, el Al Nassr.

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El Al Ahli recibirá a su rival, el Al Nassr, pasado mañana, viernes, en el estadio Alinma de Yeda , en un partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

A 48 horas del encuentro, el diario saudí «Al Riyadiyah» informó de que la Liga Roshn se negó a autorizar la pancarta que la afición del Al Ahli había propuesto desplegar en las gradas del estadio Alinma durante el Clásico ante el Al Nassr.

El periódico no desveló el motivo de la negativa, pero aseguró que la asociación de aficionados del Al Ahli está a la espera de que se apruebe el tifo que solicitó exhibir junto a la pancarta, para montarlo en las gradas del estadio Alinma mañana, jueves.

Según el diario, se espera que la aprobación del tifo llegue en las próximas horas, concretamente esta noche, miércoles, ya que fue diseñado en apoyo al Reino de Arabia Saudí.

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La relación entre el Al Nassr y el Al Ahli ha vivido grandes tensiones en los últimos años, sobre todo desde el descenso del Al Ahli de la Liga Roshn a la Liga de Primera División al término de la temporada 2021-2022.

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Justo después del descenso del Al Ahli, una conocida aplicación de reparto a domicilio, que por entonces patrocinaba el estadio del Al Nassr, publicó un anuncio en el que se burlaba del Al Ahli tras su descenso con unas gafas de sol.

Los rivales empezaron a provocar a los jugadores del Al Ahli de esa manera hace unos 4 años, concretamente en la trigésima y última jornada de la liga saudí de la temporada 2021-2022.

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En aquella jornada, el Al Ahli empató sin goles con el Al Shabab, lo que confirmó su descenso a la Liga de Primera División saudí por primera vez en su historia, y la afición del Al Shabab lo celebró poniéndose gafas de sol.

Desde entonces, ponerse gafas de sol se convirtió en un gesto de burla hacia la afición del Al Ahli, algo que las hinchadas rivales no han dudado en aprovechar.

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La afición del Al Nassr ha sido la que más ha recurrido a esa celebración para provocar a los seguidores del Al Ahli, incluso después del ascenso de este último a la Liga Roshn en 2023.

Según reveló anteriormente el diario saudí «Al Weeam», el motivo por el que las aficiones rivales provocan al Al Ahli con gafas de sol tiene su origen en el descenso del equipo a la Liga de Primera División.

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El periódico explicó que ponerse esas gafas simboliza que los partidos de la Liga de Primera División se juegan de día, a diferencia de los de la Liga Roshn, lo que obliga a los aficionados a llevar gafas de sol cuando acuden a los encuentros.

La situación se prolongó hasta el último Clásico, disputado el pasado 29 de abril en el Al-Awwal Park, en el marco de la Liga Roshn, que terminó con victoria del Al Nassr por 2-0.

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Varios informes de prensa revelaron entonces que se prohibió la entrada al Al-Awwal Park a los aficionados del Al Nassr que llevaban gafas de sol con el nombre de la Liga Yelo, diseñadas para burlarse del Al Ahli.

El próximo Clásico ante el Al Nassr tiene una importancia especial para el Al Ahli, sobre todo porque será decisivo para volver a la pelea por el título de la Liga Roshn esta temporada.

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El Al Ahli ocupa la sexta posición en la clasificación de la liga saudí con 21 puntos, fruto de 7 victorias y 4 derrotas, a 9 puntos del líder, el Al Hilal.

Por su parte, el Al Nassr es tercero en la clasificación con 28 puntos, a dos del Al Hilal, y solo por detrás del Al Qadsiah, segundo, por la diferencia de goles.