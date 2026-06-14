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Abdelmawgood Samir

Traducido por

Decisión inesperada de «BeIN Sports» sobre el partido entre Egipto y Bélgica

Belgium vs Egipto
Belgium
Egipto
World Cup
Bélgica
Egipto
EE. UU.

Algo extraño

Mañana lunes Egipto debutará en el Mundial 2026 ante Bélgica, en el Grupo 7 que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Curiosa decisión

En una decisión llamativa, la cadena qatarí «BeIN Sports» ha encargado la retransmisión del partido al omaní Khalil Al-Balushi y al tunecino Mohamed Mabrouki.

La cadena no asignó el encuentro a ninguno de sus comentaristas egipcios, encabezados por Ali Mohamed Ali, lo que ha generado sorpresa en los círculos deportivos locales.

El encuentro se emitirá a las 22:00 horas (hora de El Cairo y La Meca) por beIN Sports, canal exclusivo del torneo en Oriente Medio y Norte de África, y también por la televisión terrestre argelina, que tiene los derechos de algunos partidos.

World Cup
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Egipto
EGY

Es la primera prueba de los Faraones, que buscan un buen inicio ante un rival europeo de tradición para ilusionar a la afición y aspirar a los octavos de final.

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