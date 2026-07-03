El gol anulado a Croacia en el último minuto ante Portugal provocó indignación en el país. El equipo quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 2-1 en la ronda de 32, en un partido que la prensa croata calificó como uno de los más polémicos por el arbitraje.

Croacia ganaba 1-0 hasta que Portugal remontó con un penalti de Cristiano Ronaldo (m. 68) y un gol de Gonçalo Ramos (m. 94).

En el 90+13, Josko Gvardiol marcó el 2-2, pero el VAR lo anuló por fuera de juego, decisión que generó enorme polémica.

Justificación de la FIFA

Según la FIFA, el gol se anuló tras revisar la tecnología «balón en juego», que mostró que el delantero Igor Matanović tocó el balón antes de que llegara a Gvardiol, lo que dejó a Mario Pašalić en fuera de juego y llevó al árbitro a anular el tanto tras revisar la jugada en la pantalla del VAR.

La FIFA lo confirmó en un comunicado: «Según los datos de la tecnología “Ball-in-Play”, se comprobó que el croata Igor Matanović (n.º 20) tocó el balón en la jugada que acabó en gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro detectar correctamente el fuera de juego y anular la anotación. Los sensores IMU del balón Trionda detectan hasta el más leve toque y ofrecen a los árbitros datos precisos para decidir con rapidez.

La decisión provocó revuelo en la prensa croata.

A pesar de las aclaraciones de la FIFA, la prensa croata criticó al equipo arbitral y consideró que su selección sufrió una injusticia en un momento clave del torneo.

«Sportske Novosti» afirmó que Croacia «se autodestruyó, pero el arbitraje le tendió una trampa», y añadió: «Todo se decidió en nuestra contra. Este partido quedará grabado en la memoria, pero por malas razones», y consideró que la elección de Cristiano Ronaldo como mejor jugador del partido «refleja mucho de lo que hemos visto».

El rotativo añadió que la selección creyó empatar en el último suspiro, antes de sufrir «un golpe inusitado en el mundo del fútbol», y describió lo ocurrido como «una crueldad indescriptible».

«24 Sata» tituló que la decisión arbitral en el descuento fue «impactante y difícil de aceptar», y destacó la igualdad del encuentro.

«Večernji List» destacó que Croacia «se defendió con valentía ante Portugal tras la anulación de tres goles», y «Slobodna Dalmacija» apuntó que la jugada «no se puede resolver a simple vista». «No nos queda más que confiar en la tecnología, pero eso no hace que la amargura de la derrota sea menor».

El seleccionador Zlatko Dalić criticó el arbitraje: «Fue muy malo; apenas nos pitó faltas a favor. Perdimos y no podemos poner excusas. Lo siento».

El capitán Luka Modrić cuestionó las decisiones arbitrales y destacó el penalti que otorgó el empate a Portugal, al considerar que la tecnología de vídeo no se aplicó con los mismos criterios.

Modrić declaró: «Nos merecíamos más. Hubo muchas cosas que no nos salieron bien. Ese penalti… Si se hubieran invertido los papeles, el VAR ni siquiera habría intervenido. La tecnología se utiliza de forma selectiva, o según la importancia de la selección. Se supone que solo debe intervenir cuando hay una falta clara; en los casos controvertidos, no debería tener ese papel».

Sobre el gol anulado a Javiardiol, el capitán croata concluyó: «El árbitro dice que Matanović tocó el balón, pero tras ver la repetición, no hay prueba de ello».