Decisión histórica sobre el partido entre el París Saint-Germain y el Liverpool en la Liga de Campeones

El París Saint-Germain se prepara para recibir al Liverpool en un partido muy esperado el próximo miércoles, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Liverpool se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones tras una aplastante victoria sobre el Galatasaray turco (4-0) en el partido de vuelta de los octavos de final en Anfield, con lo que los Reds remontaron la derrota del partido de ida (1-0) y el equipo se clasificó con un resultado global de 4-1.

Por su parte, el París Saint-Germain se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones tras su aplastante victoria sobre el Chelsea por un marcador de 8-2 en el global de ambos partidos.

Según el diario «L'Équipe», por primera vez, las autoridades permitirán al París Saint-Germain acoger al 5 % de la afición del equipo visitante, de acuerdo con lo exigido por la Unión Europea de Fútbol.

El año pasado, 2000 aficionados del Liverpool asistieron al partido que los Reds ganaron por 1-0 en el Parque de los Príncipes el 5 de marzo, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

El miércoles por la tarde, el Parque de los Príncipes vivirá un cambio: asistirán 2.376 aficionados del Liverpool, lo que equivale al 5 % del aforo del estadio, de acuerdo con la normativa de la UEFA.

Las autoridades habían impuesto una medida de precaución al París Saint-Germain, limitando la asistencia a 2.000 aficionados visitantes, lo que equivale al 4,2 % del aforo del estadio, pero el próximo partido verá un aumento de ese porcentaje.

La situación anterior sometía al club parisino a la presión de los clubes rivales y le dificultaba obtener el 5 % de las entradas para sus partidos fuera de casa, que a veces se disputan en estadios más grandes que el suyo.

Sin embargo, la policía ha concedido un permiso para celebrar el próximo partido con la nueva proporción, sin compromiso a largo plazo, y se ha limitado a solicitar la instalación de una red de seguridad en las gradas de los aficionados del equipo visitante.

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