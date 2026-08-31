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Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Decisión final: Liverpool zanja la situación de Gakpo respecto a su traspaso al City

Fichajes
C. Gakpo
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La emoción de los últimos momentos del mercado

El Liverpool ha zanjado su postura sobre el traspaso del delantero neerlandés Cody Gakpo al Manchester City durante el mercado de fichajes de verano en curso.

Según el diario británico The Athletic, el Liverpool rechazó una oferta del Manchester City de 80 millones de libras esterlinas por la incorporación de Gakpo, con lo que el jugador queda más cerca de continuar con los reds durante el próximo periodo.

Gakpo, de 27 años, quería trasladarse al equipo de Enzo Maresca, coincidiendo con la finalización del traspaso de Bradley Barcola al Liverpool procedente del París Saint-Germain.

Todas las partes han confirmado ahora, mediante contactos directos, la cancelación de la operación, después de que el Liverpool rechazara una oferta inicial de 75 millones de libras esterlinas, más 5 millones de libras esterlinas en variables.

El Manchester City centra ahora todos sus esfuerzos en intentar fichar a Enzo Fernández, del Chelsea, en cuya incorporación el club ha mostrado interés durante todo el mercado de fichajes de verano en curso.

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El diario The Athletic había informado el sábado de que Gakpo había decidido trasladarse al Manchester City, con todas las partes manteniendo conversaciones para alcanzar un acuerdo.

Gakpo participó como titular en los dos primeros partidos del Liverpool en la Premier League, donde marcó un gol en el empate 2-2 ante el Newcastle United y dio una asistencia en el empate 2-2 en su estadio frente al Nottingham Forest el sábado.

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