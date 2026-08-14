Informes de prensa revelaron la postura del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, sobre su participación en el primer partido del equipo en la Roshn Saudi League ante el Al Fateh.

El Al Nassr comienza su andadura en la Roshn League mañana sábado, cuando reciba al Al Fateh, en el estadio Al Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la primera jornada de la nueva temporada.

El diario saudí "Al Riyadiah" señaló que Ronaldo será la primera ausencia de la lista del Al Nassr en el partido ante el Al Fateh, según una decisión del australiano Ange Postecoglou, director técnico del equipo.

La decisión de Postecoglou llega después de que Ronaldo regresara a los entrenamientos del Al Nassr ayer jueves, tras una ausencia de más de un mes, desde el final de la andadura de la selección de Portugal en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Ronaldo no será la única ausencia, ya que lo acompañará el defensa Abdulelah Al Amri, así como el guardameta Nawaf Al Aqidi, que sufre una lesión en el hombro según reveló el mismo diario con anterioridad.

De este modo, se espera que el brasileño Bento defienda la portería del Al Nassr ante el Al Fateh, con la pareja formada por el francés Mohamed Simakan y el español Íñigo Martínez en el centro de la defensa, además de Abdullah Al Hamdan en la punta de ataque.

El Al Nassr afronta la nueva temporada en busca de conservar su título en la Roshn Saudi League, después de conseguirlo la temporada pasada tras una ausencia de 7 años completos.