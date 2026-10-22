Tras la decepción de París el año pasado, Lamine Yamal, estrella del Barcelona, vuela en solitario hacia la capital británica, Londres, en un avión privado, lejos de la delegación oficial del conjunto blaugrana, acompañado por su familia y amigos, con la esperanza de regresar del escenario del London Palladium con el título de mejor jugador del mundo.

El diario "Mundo Deportivo" reveló que Lamine Yamal ya ha reservado un avión privado que despegará la mañana del próximo lunes rumbo a la capital inglesa, en compañía de su círculo más cercano, que incluye a su familia, sus amigos y el equipo de su agencia, con quienes planea celebrarlo allí en caso de coronarse.

La gala está prevista en el famoso escenario del "London Palladium", en la zona del West End de Londres, donde la revista "France Football" entregará su premio por septuagésima vez en su historia y, por tercer año consecutivo, en colaboración con la Unión Europea de Fútbol.

Yamal ya había planeado una gran celebración en París el año pasado, pero se vio obligado a regresar la misma noche en que se celebró la gala en el teatro Châtelet, después de que el premio fuera a parar al francés Ousmane Dembélé. Esta vez Lamine se ve con más suerte y no escatimará en nada para celebrarlo.

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Dos delegaciones en Londres

Pese a su viaje por su cuenta, a Yamal lo acompañará una enorme delegación oficial del Barcelona, encabezada por el presidente Joan Laporta.

La delegación catalana incluye a un gran número de candidatos a los distintos premios del Balón de Oro, en una confirmación del dominio del Barça esta temporada. En la categoría masculina, compiten tanto Pau Cubarsí como Rodri, mejor jugador del último Mundial.

En la categoría femenina, están las campeonas de Europa Cata Coll, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina y Ewa Pajor, mientras que Alexia Putellas, actualmente estrella del London City Lionesses, es considerada la gran favorita para coronarse.

Todos apuestan por Lamine

Y más allá del premio mayor, Lamine Yamal sigue siendo el candidato más destacado para ganar el premio al mejor talento joven, el "Kopa", por tercer año consecutivo, por delante de su compañero Cubarsí, según confirmó el diario "Mundo Deportivo".

En la categoría femenina, Vicky López parece la más cercana a ganar el mismo premio, por delante de Clara Serrajordi.

Asimismo, tanto Joan García como Cata Coll compiten por el premio al mejor portero, mientras que Pere Romeu es considerado el candidato más favorito al premio al mejor entrenador de fútbol femenino, una categoría en la que el Barcelona se llevará el premio al mejor club femenino del mundo.



