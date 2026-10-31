Sami Trabelsi, exseleccionador de Túnez, hizo estallar una sonada sorpresa sobre el alcance de las injerencias de uno de los responsables de la Federación local de fútbol en los asuntos de Túnez, al revelar que el asunto no se limitó a la selección de jugadores o a las decisiones técnicas, sino que se extendió a detalles dentro de la concentración de la selección, ¡hasta determinar quién se colocaba en las primeras filas durante el rezo!

En unas declaraciones llamativas que ofreció hoy, sábado, a la radio tunecina Mosaïque, Trabelsi atribuyó a las injerencias de los responsables parte de la responsabilidad del fracaso que sufrió la selección tunecina en la Copa Africana de Naciones 2025 en Marruecos, subrayando que las reiteradas injerencias afectaron negativamente al ambiente de trabajo dentro del equipo e impusieron presiones sobre el cuerpo técnico.

El exseleccionador recordó los detalles del periodo previo al torneo continental, explicando que el ambiente se tensó tras la eliminación de Túnez en la primera fase de la Copa Árabe, disputada en Catar en noviembre de 2025, y que las injerencias de uno de los responsables de la Federación complicaron aún más la crisis, hasta el punto de que pensó en presentar su dimisión y regresar a Túnez antes del comienzo de la competición de la Copa Africana de Naciones.

Trabelsi dijo que las injerencias no se detuvieron en los límites de dar opinión sobre las elecciones técnicas, sino que llegaron a intentar imponer nombres concretos en la lista de la selección, y añadió: «Hubo quien se opuso a convocar a Naïm Sliti y quiso imponerme la convocatoria de un jugador de la liga tunecina; todo esto lo hizo un responsable de la Federación Tunecina de Fútbol, es él quien decide todo».

El relato de Trabelsi no se detuvo en la injerencia en la lista de jugadores, pues señaló que ese mismo responsable intervenía en otros detalles relativos a la selección, diciendo que determinaba incluso el momento en que los jugadores recibían el tratamiento, y el asunto llegó hasta determinar las personas que se colocaban en las primeras filas durante el rezo, en alusión a lo que describió como la amplitud de la influencia del responsable dentro de la concentración de Túnez.

Pese a sus duras críticas, Trabelsi no se eximió a sí mismo de la responsabilidad de los resultados, pues reconoció que la selección no ofreció el rendimiento esperado ni logró resultados positivos durante su etapa al frente, y presentó sus disculpas a la afición tunecina por no alcanzar los objetivos que pretendía conseguir.

La Federación Tunecina había destituido a Trabelsi tras el fracaso en la Copa Africana de Naciones 2025, antes de que Sabri Lamouchi asumiera la tarea como su sucesor, para luego marcharse este último después de un solo partido oficial en el Mundial 2026, en medio de críticas que alcanzaron la trayectoria de la selección y sus resultados.

Moïne Chaâbani dirige actualmente a la selección tunecina, tras haber disputado dos partidos en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, que terminaron con empate ante Uganda y Botsuana.