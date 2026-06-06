Decepcionante: a Inglaterra le basta un cabezazo de Kane para ganar por la mínima

El sábado, Inglaterra venció 1-0 a Nueva Zelanda en un amistoso disputado en Florida. El partido fue lento y sin mucha emoción. Harry Kane marcó de cabeza en el descuento de la primera parte para dar la victoria a los suyos.

En la primera parte apenas hubo ocasiones en el Raymond James Stadium de Tampa. Solo un cabezazo de John Stones, bien atrapado por el portero neozelandés Max Crocombe.

Un pase profundo del ex capitán del Ajax, Jordan Henderson, creó la primera ocasión clara: Ollie Watkins falló al conectar y el balón se marchó fuera por la derecha.

Poco después, Harry Kane probó con un disparo y luego con un remate de cabeza a bocajarro, ambos repelidos por Crocombe. El excentrocampista del NAC Matthew Garbett firmó el único disparo neozelandés, bien atajado por Jordan Pickford.

Justo antes del descanso, Djed Spence centró perfecto y Kane, de cabeza, abrió el marcador: 1-0. Al descanso, Tuchel renovó todo el once.

Los numerosos cambios de Tuchel no beneficiaron el juego inglés. A pesar de la presencia de Jude Bellingham, Rio Ngumoha, Ivan Toney y el fichaje del Barcelona Anthony Gordon, las ocasiones fueron escasas y faltó puntería.

Nueva Zelanda apenas inquietó, pese a los 75 minutos de su estrella Chris Wood, y solo un disparo con efecto de Gordon en el final puso en aprietos a los locales.

Inglaterra jugará un amistoso contra Costa Rica el 10 de junio, antes del Mundial. Una semana después debutará en la fase de grupos ante Croacia, luego frente a Ghana el 23 de junio y finalmente contra Panamá el 27.

Nueva Zelanda no jugará más amistosos y se centrará en su debut del 16 de junio ante Irán, antes de medirse a Egipto (22 de junio) y Bélgica (27 de junio).



