¿Debutará pronto aquí el hijo de un jefe del FCB? Curiosidades en el socio encubierto del FC Bayern

El TSV Hartberg todavía no ha ganado grandes títulos, pero hay una disciplina en la que el club de la Bundesliga procedente de un pueblo de 6.687 habitantes del sureste de Austria sí es un campeón en serie: la cantidad de patrocinadores en la camiseta. Ya en el verano de 2025, la elástica llena de logos llamó la atención también en Alemania, y esta temporada la "adornan" un total de 19 logotipos.

Especialmente destacado en la zona del abdomen aparece el lema de "Profertil" con el añadido: "#1 Spermbooster". El producto de la empresa Lenus Pharma es líder del mercado mundial en el ámbito de los alimentos dietéticos para optimizar la calidad del esperma en hombres con deseo no cumplido de tener hijos. La fundadora y directora general de Lenus Pharma es Brigitte Annerl, que además ejerce como presidenta del TSV Hartberg desde 2017.

La segunda figura clave del club se llama Erich Korherr. En un doble papel poco habitual, el hombre de 59 años dirige por un lado su propia empresa de pintura y, por otro, se ocupa desde 2017 como presidente y director general de los fichajes y de la planificación de la plantilla del TSV. En mayo de 2026, la revista MUT Magazin informó sobre su trabajo, y en una ficha adjunta quedan claramente subrayadas sus prioridades. Allí se lee: "Profesión: maestro pintor, dirección de la empresa Malerei Korherr en Greinbach, cerca de Hartberg, con once empleados. Afición: presidente del club TSV Hartberg Fútbol y director general de la TSV Hartberg Spielbetriebs-GmbH."

En muy poco tiempo, Annerl y Korherr elevaron al club del pueblo desde la tercera categoría hasta la Bundesliga y lo establecieron allí desde 2018 de manera impresionante, pese a los limitados recursos financieros, la infraestructura deficiente y el escaso interés de la afición. En 2020, Hartberg alcanzó por primera vez la clasificación para competición europea, en 2025 la final de la Copa y la temporada pasada el TSV volvió a jugar en el playoff por el título. El ascenso estuvo acompañado de críticas por déficits estructurales. En la encuesta anónima de jugadores de la asociación VdF sobre el entorno laboral, Hartberg, por ejemplo, terminó este verano en el último lugar entre todos los clubes de la Bundesliga. Al mismo tiempo, con los años el TSV se ha convertido en un socio encubierto del FC Bayern.

FC Bayern: Red&Gold y otros socios encubiertos

Junto con el club de la MLS Los Angeles FC, el conjunto muniqués gestiona la red internacional Red&Gold Football para el desarrollo y la promoción de jóvenes jugadores. También forman parte del proyecto Racing Club de Montevideo (Uruguay), Jeju SK FC (Corea del Sur), SD Aucas (Ecuador) y la academia Gambions Stars Africa (Gambia).

Además, hay "algunos clubes con cuyos responsables mantenemos una muy buena relación, sin que formen parte oficialmente de la red", explicó recientemente el jefe de cantera Jochen Sauer en una entrevista con SPOX. "Por ejemplo, el TSV Hartberg en Austria o el FC Arouca en Portugal. A ambos clubes les hemos enviado jugadores que allí se han desarrollado muy bien."

Sauer trabajó durante mucho tiempo en el pasado, al igual que el director deportivo Christoph Freund, para el RB Salzburg y allí tejió redes dentro del fútbol austríaco. Ahora también utilizan esos contactos para colocar a talentos muniqueses en clubes austríacos, mismo idioma, mismo entorno cultural, distancias cortas, por lo tanto muy práctico. En su día, el ahora desplomado Austria Klagenfurt ejerció ese papel de socio encubierto. En el futuro, según el plan, ese rol deberá asumirlo el Wacker Innsbruck, que actualmente sigue en segunda división y en el que el LAFC posee el 99 por ciento de las participaciones de capital. Pero ahora mismo el más solicitado es, sobre todo, el TSV Hartberg.

Además de los buenos contactos, en la colaboración también podrían influir simpatías personales. En la mencionada ficha de Erich Korherr también se dice: "Club favorito después del TSV Hartberg: FC Bayern Múnich. Jugador favorito: Harry Kane (FC Bayern Múnich)."

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¿FC Bayern y Hartberg? "Una situación en la que todos ganan"

Desde 2023, talentos muniqueses aterrizan una y otra vez en Hartberg. Angelo Brückner y Maximilian Henning sumaron minutos mediante cesión. El guardameta Tom Ritzy Hülsmann se incorporó de forma definitiva al TSV en 2025, se desarrolló bien y este verano dio el salto a Francia por 2,5 millones de euros para fichar por el Stade Reims. En el FC Bayern hace tiempo que es estrategia seguir beneficiándose a largo plazo precisamente de este tipo de traspasos gracias a porcentajes de futura venta y generar así un flujo constante de ingresos.

En febrero, Tom Starke, coordinador de porteros del Campus muniqués, estuvo presente en un partido como local en la Profertil Arena de Hartberg. En una entrevista a pie de campo con Sky, Starke habló de una "situación en la que todos ganan". Hartberg consigue por poco dinero jugadores bien formados, y el FC Bayern puede probarlos en una liga decente y exhibirlos en el escaparate. ¿Cambiarán más talentos del FC Bayern a Hartberg? "Ya estamos trabajando para poder meter a los siguientes en la pipeline", dijo entonces Starke.

Este verano, Magnus Dalpiaz salió disparado por esa pipeline. La temporada pasada, el lateral izquierdo de 19 años jugó todavía cedido en el filial del AC Milan; ahora está sumando experiencia competitiva en Hartberg.

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El TSV Hartberg apuesta por hijos de personalidades famosas del deporte

Dalpiaz es hijo del exportero internacional récord del hockey sobre hielo austríaco Claus Dalpiaz. Por lo tanto, encaja perfectamente en Hartberg no solo por su pasado muniqués, sino también por su ADN. En el TSV, curiosamente, se ha reunido toda una fila de hijos de famosas personalidades del deporte.

En el centro de la defensa, el fijo es Konstantin Schopp, hijo del actual entrenador jefe del TSV, Markus Schopp (antaño activo en la Bundesliga con el Hamburger SV). También están en la plantilla: Nikolaus Feldhofer (hijo del exinternacional austríaco Ferdinand Feldhofer) y Lukas Fridrikas (hijo de la exestrella mundial del balonmano Ausra Fridrikas). Además, también está Simon Freund. Tiene 21 años, es defensa e hijo del director deportivo del Bayern, Christoph Freund. En cierto modo, aquí se cierra el círculo.

Simon Freund jugó más recientemente en el SV Seekirchen, de la tercera división austríaca, antes de firmar este verano por Hartberg tras una prueba. "Papá ha dicho que está muy orgulloso de mí", declaró entonces al Kronen Zeitung. "Naturalmente, también me ayudó un poco y se ocupó del contrato. Yo mismo no tengo representante". Hasta ahora, Freund solo ha jugado para el filial de Hartberg en tercera división. En el último partido antes del parón por selecciones entró por primera vez en la convocatoria del primer equipo, pero se quedó sin jugar. Puede que pronto le llegue el debut.