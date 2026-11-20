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Serge Gnabry, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Luis Diaz: la lista de bajas por lesión del Bayern de Múnich en ataque es larga. Por eso, Noah Codjo-Evora, un desconocido, debuta ante el Colonia.

Para el delantero de 19 años, el 1-1 (1-1) ante el Effzeh supuso su primera convocatoria con el primer equipo para un partido oficial. Habitualmente, este jugador de 1,94 metros marca sus goles con el filial del Bayern, entrenado por el legendario defensa Dante.

Codjo-Evora entró en el minuto 87 en sustitución del centrocampista Aleksandar Pavlovic. Así, no solo se estrenó en una convocatoria del primer equipo, sino que también disputó su primer partido oficial con él.

El joven suma cuatro goles y una asistencia en 14 partidos de la Regionalliga. En la Youth League marcó un gol en cuatro encuentros con el equipo de los rojos. Hace apenas dos semanas renovó su contrato hasta 2030.

IMAGO

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¿Qué dice el Bayern sobre Noah Codjo-Evora?

«Noah tuvo que lidiar con las lesiones durante sus dos primeros años con nosotros, pero ahora, gracias a sus actuaciones constantes, es un fijo en nuestro filial y en nuestro equipo de la Youth League», elogió el responsable de las categorías inferiores Michael Wiesinger con motivo de la firma del contrato.

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«Estamos convencidos de que todavía está lejos de alcanzar todo su potencial y, por eso, nos alegra mucho que vaya a dar sus próximos pasos en el fútbol de categoría absoluta con nosotros».

Codjo-Evora, que tiene tanto la nacionalidad francesa como la portuguesa, llegó del FC Annecy a Múnich en el verano de 2024, pero las lesiones limitaron su participación a 31 partidos en sus dos primeros años en la ciudad.