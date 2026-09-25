Mark van Bommel cerró este viernes su primer partido como seleccionador de Bélgica con una convincente victoria. Los Diablos Rojos fueron demasiado superiores a Italia este viernes por la noche en el Stadio Olimpico y se impusieron por 0-2 gracias a los preciosos goles de Mika Godts, el primero con Bélgica, y Dodi Lukebakio. Así, Van Bommel y Bélgica arrancan de forma excelente la fase de grupos de la Nations League.

En su debut, Van Bommel apostó sobre todo por la renovación en ataque. Mika Godts y Diego Moreira tuvieron su oportunidad en las bandas junto a Charles De Ketelaere, mientras que Romelu Lukaku empezó en el banquillo. En Italia, Alessandro Romano debutó en el centro del campo y Roberto Mancini se decantó por Moise Kean y Francesco Pio Esposito en ataque.

Bélgica dejó claro desde el inicio que apenas acusaba la nueva situación con Van Bommel al mando. De Ketelaere tuvo una gran ocasión a los siete minutos tras un magnífico pase de De Bruyne, pero Donnarumma evitó el primer gol, mientras que, en la otra portería, Pio Esposito estrelló el balón en el palo en posición de fuera de juego.

A los veinte minutos llegó por fin el gol de los visitantes. Godts recibió el balón en la izquierda, se metió hacia dentro y, con una finta, se deshizo de dos defensores italianos antes de superar a Donnarumma para hacer el 0-1. Bélgica olió sangre a continuación y dispuso de varias oportunidades por medio de De Ketelaere, Raskin y de nuevo Godts para doblar rápidamente la ventaja, pero Donnarumma mantuvo con vida a Italia.

El equipo de Van Bommel siguió siendo el más peligroso antes del descanso y vio cómo De Cuyper rozaba el gol con un disparo que se marchó fuera por muy poco. Italia mejoró algo en los últimos compases de la primera mitad y Kean encontró el lateral de la red desde una posición prometedora, tras lo cual Ngoy también apuntó fuera en la otra área poco antes del descanso. Así, Bélgica se fue al vestuario con una ventaja merecida.

Tras el descanso cambió el guion del partido y Italia sometió de inmediato a presión a los Diablos Rojos. Kean pareció marcar el empate poco después de la reanudación, pero Lammens lo evitó con una excelente parada con las piernas y luego también tuvo que intervenir ante intentos de Pio Esposito. Bélgica también logró estirarse entre medias por medio de De Bruyne, que cabeceó directamente a Donnarumma tras un centro de De Ketelaere.

Van Bommel respondió al ofensivo italiano retirando a De Bruyne y Moreira en el minuto 58 para dar entrada a Hans Vanaken y Lukebakio. Roberto Mancini introdujo también tres cambios unos minutos más tarde, pero fue precisamente un suplente de Bélgica quien acabó decidiendo el duelo. Lukebakio recibió el balón cerca del centro del campo en el minuto 69 y puso rumbo por su cuenta hacia el área italiana.

El atacante se perfiló hacia dentro y sacó un remate brillante desde fuera del área, ante el que Donnarumma no tuvo ninguna opción en el 0-2. Italia ya no logró volver al partido, por lo que Van Bommel comienza su etapa como seleccionador de Bélgica con una victoria en suelo italiano. Además, para los Diablos Rojos supuso la primera victoria sobre Italia en seis enfrentamientos directos.







