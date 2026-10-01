El seleccionador Jürgen Klopp ya confirmó en la rueda de prensa que el jugador de 23 años debutará este jueves con la selección alemana en la Nations League.

Según informa el Kölner Stadt-Anzeiger , con ello se activará una cláusula incluida en el fichaje de Urbig por el Bayern en enero de 2025. El club muniqués había abonado entonces una cantidad fija de traspaso de siete millones de euros al 1. FC Köln. Con el debut con la DFB, esta cifra aumenta ahora con un pago de bonus de algo más de un millón de euros.

Sin embargo, se trataría solo de una parte de los bonus variables pactados en función del rendimiento. En total, según la información, la cantidad puede ascender hasta los 15 millones de euros.

Jonas Urbig estuvo en el Mundial como portero de entrenamiento

Urbig tampoco es esta temporada el portero titular del Bayern y sigue por detrás de Manuel Neuer. Sin embargo, el jugador de 23 años ya ha demostrado su calidad en varias ocasiones. En el campeón récord está considerado como el sucesor designado de Neuer, que ya tiene 40 años.

En la presente temporada, Urbig ha disputado hasta ahora dos partidos oficiales con el Bayern. Su debut con la selección, en cambio, todavía está pendiente, aunque Julian Nagelsmann lo convocó por primera vez el pasado marzo. Sin embargo, no llegó a jugar por una lesión capsular. En el Mundial de Norteamérica, Urbig estuvo como portero de entrenamiento.

Al mismo tiempo, para el equipo de la DFB se trata también de hacer olvidar el mal arranque de la era Klopp. Al 1-1 en el debut del nuevo seleccionador contra Países Bajos le siguió una derrota por 0-1 ante Grecia. Ahora, ante Serbia, Klopp tiene su tercera oportunidad de lograr su primera victoria como seleccionador.